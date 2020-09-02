‘Cami yapacağız’ denilerek belediyeye devredilmeyen tarihi kilise bakımsızlıktan yıkıldı

Bursa'da metruk bir haldeyken CHP'li Nilüfer Belediyesi tarafından 2006 yılında restore edilerek Kültürevi'ne dönüştürülen Özlüce Kilisesi, 2013 yılında mahkeme kararı ile belediyenin elinden alınarak Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne devredildi.

CAMİ YAPACAKLARINI SÖYLEDİLER

Kapısına kilit vurulan tarihi binaya yıllarca hiçbir müdahalede bulunulmayınca, yapıda çatlaklar oluşmaya başladı. Durumu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne bildirerek yıkılma tehlikesine dikkat çeken Nilüfer Belediyesi, 2016 yılında tekrar girişimde bulundu ve binanın tadilatını yapmak üzere tekrar kendisine tahsis edilmesini talep etti. Ancak yapının ibadethane dışında bir amaçla kullanılamayacağı ve buranın cami yapılacağı ifade edildi.

TARİHİ BİNA DÜN GECE YIKILDI

Yapıdaki çatlaklar her geçen gün derinleşince 2019 yılında Nilüfer Belediyesi, yıkım uyarısında bulunarak tekrar yapının belediyeye kiralanmasını talep etti. Ancak yine ret cevabı aldı. Bütün bu girişimlere rağmen 7 yıl boyunca hep sahipsiz bırakılan tarihi mekanda dün gece korkulan oldu ve bina gece yarısı yıkıldı.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

Yıkılan tarihi yapıda incelemelerde bulunan CHP’li Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, gördükleri karşısında büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

7 yıldır çürümeye bırakılan tarihi yapının göz göre göre kaderine terk edildiğini belirten Erdem, şunları kaydetti:

* Biz burayı Milli Saraylar'ın uzmanlarına restore ettirip bugünün parasıyla yaklaşık 2 milyon lira harcadık. Amacımız cami olarak kullanılmayan mekanı, kültür merkezine dönüştürüp korumaktı.

* Bir kültürel mirası gelecek nesillere aktarabilmek için biz üzerimize düşeni yaptık. Ancak Vakıflar, anlamsız bir şekilde tarihi yapıyı elimizden aldı. Ve çürümeye terk etti.

* 7 yıl boyunca kimse bu yapıya sahip çıkmadı. Kamunun parası bu ihmal yüzünden çöpe gitti. Bunun hesabını kim verecek? Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

“TÜM ISRARIMIZA RAĞMEN KADERİNE TERK ETTİLER”

7 yıl boyunca binadaki çatlaklara ve yıkılma tehlikesine defalarca dikkat çekerek binanın tadilat amacıyla tekrar belediyeye tahsis edilmesini ya da kiraya verilmesini istediklerini ancak tüm ısrarlı girişimlere rağmen bu yapının kaderine terk edildiğini vurgulayan Erdem, “Bugün yine talibiz. Binanın tüm projeleri detayları elimizde, gerekirse bu yapıyı yeni baştan restore edebiliriz. Yeter ki bize tahsis edilsin” diye konuştu.

ÖZLÜCE KİLİSESİ

1896 yılında yapıldığı tahmin edilen Aziz Georgios Rum Ortadoks Kilisesi, Mübadeleden sonra camiye dönüştürülmüş ancak yeni Özlüce camisi yapıldıktan sonra kullanılmadığı için metruk bir hale gelmişti.

2006 yılında metruk haldeki tarihi yapıya sahip çıkan Nilüfer Belediyesi, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nca onaylanan proje kapsamında binayı restore ederek, 2009 yılında Özlüce Kültürevi olarak hizmete açmıştı.

Geçmişte hem kilise hem de cami olarak kullanıldığı için “Bursa'nın Ayasofya”sı olarak anılan bu kültürel mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak isteyen Nilüfer Belediyesi, bu tarihi yapıda çeşitli kültürel etkinlikler organize etmişti.

Ancak 2013 yılında, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün açtığı dava sonucu Özlüce Kültürevi belediyeden alınarak, İnesiye Köyü Cami Vakfı'na tescil ettirildi.