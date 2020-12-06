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CHP asgari ücret önerisini açıkladı: En az 3 bin 100 TL…

CHP, yeni yıl için asgari ücret önerisini en az 3 bin 100 TL olarak açıkladı. CHP'den yapılan paylaşımlarda, "Acı reçete asgari ücretle geçinen vatandaşlara kesilmemeli. Açlık sınırının altına mahkum edilen emekçi refaha ermeli" denildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:13, 06/12/2020
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CHP asgari ücret önerisini açıkladı: En az 3 bin 100 TL…

Cumhuriyet Halk Partisi, asgari ücretin yeni yılda en az 3 bin 100 TL olması gerektiği önerisini kamuoyuyla paylaştı.

Konuyla ilgili CHP’den yapılan paylaşımlarda şu ifadeler yer aldı:

* Acı reçete asgari ücretle geçinen vatandaşlara kesilmemeli. Açlık sınırının altına mahkum edilen emekçi refaha ermeli.

* Ülkemizde çalışanların yüzde 43'ü asgari ücret ile geçiniyor. Ülkemiz için asgari ücret bir taban değil, temel geçim kaynağı haline gelmiştir.

* Acı reçeteyi asgari ücretle geçinen vatandaşlara kesemezsiniz. Açlık sınırının altına mahkum edilen emekçinin daha iyi geçinebilmesi için asgari ücret önerim en az 3 bin 100 TL.

** 2000'de bir asgari ücret ile 13 gram altın alınabiliyordu, 2010'da 10 gram, bugün ise 5 gram. İşçiyi yoksullaştırdılar. İşçimiz daha iyi şartları hakediyor.

* Elektriğe, doğalgaza yapılan zamlar. Enflasyon rakamları. Bunların hepsi asgari ücretle geçinen vatandaşlarımızı ilgilendiriyor. Asgari ücrete en az bu zamlar kadar zam yapılmalı!

* Saray'da israf ve şatafat devam ederken alın teri ile çalışan milyonlarca insanımız açlık ve sefalete terk edilemez. İnsanca yaşam için asgari ücret önerim en az 3 bin 100 TL.

* Asgari ücrete sadece zam yetmez, asgari ücretliden vergi de alınmamalı.

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