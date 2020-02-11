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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşuyor

Geçen salı sözlerini "FETÖ'nün siyasi ayağını haftaya anlatacağım" sözleriyle sonlandıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

13:34 -
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Geçen hafta Suriye’de şehit düşen 11 askerimiz, Elazığ depremi ve Kızılay üzerinden Başkentgaz-Kızılay-Ensar-TÜRKEN sarmalındaki bağış skandalına değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (FOTO: SÖZCÜ)

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

* İdlib'ten şehitlerimiz geldi. Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak, Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz, Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak, Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper ve Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

* Türkiye, Ortadoğu'da egemen güçlerin taşeronluğuna soyunmamalıdır. Askerlerimiz bu nedenle şehit olmamalıdır.

* İşsizlerimiz var. Son olarak Hatay’da bir vatandaşımız “Çocuklarım aç, iş istiyorum anlıyor musunuz?” diyerek kendini yaktı. Bir baba evine ekmek götüremiyorsa Saray sosyetesi bunun farkında mı acaba?

* Bir baba kendi çocuğuna yiyecek götüremezse, aylardır işsizse, ailede huzur kalmadıysa, tek çare olarak kendimi yakayım demek zorunda kalıyorsa, oturup hepimizin vicdan muhasebesi yapması gerek.

CHP Elazığ FETÖ Kemal Kılıçdaroğlu salı şehit Sözcü Suriye
Son güncelleme: 13:44 11.02.2020
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