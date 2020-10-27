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CHP lideri Kılıçdaroğlu Erdoğan’a karşı AİHM’de kazandı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), CHP Genel Başkanı Kemal Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi aleyhine açtığı iki davada tazminata mahkum edilmesi ile ilgili yaptığı şikayetini haklı buldu.

Güncellenme: 14:46, 27/10/2020
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CHP lideri Kılıçdaroğlu Erdoğan’a karşı AİHM’de kazandı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’de açtığı davalarda para cezasına mahkum olan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in yaptığı başvuruda, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) ifade özgürlüğü hakkının korunmasıyla ilgili 10'uncu maddesini ihlal ettiğine hükmetti. AİHM kararı gereği Türkiye, Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 13 bin Euro tazminat ödeyecek.

“AİHM'DEN TARİHİ KARAR”

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin avukatı Celal Çelik, “AİHM'den tarihi karar! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına yapmış olduğum başvuru sonucunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi; Türk Yargısına ve Recep Tayyip Erdoğan'a ders verdi! 13.000 Euro tazminat kazandık! Genel Başkan haklı çıktı.. Bütün davaları kazanacağız” ifadelerini kullandı.

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