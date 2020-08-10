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CHP’de İnce trafiği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski genel başkanlarla Ankara’da zirve yaptı. Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ın katıldığı zirvede, CHP’den ayrılıp parti kurması beklenen İnce'nin durumu masaya yatırıldı.

Başak KAYA
06:10 -
Haberler Gündem
CHP’de İnce trafiği

CHP'den ayrılarak parti kurması beklenen Muharrem İnce'nin ‘çıktığı yoldan' dönmesi için dün CHP Genel Merkezi'nde bir zirve gerçekleştirildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve eski genel başkanlar Hikmet Çetin ile Murat Karayalçın'ın katıldığı zirve yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Karayalçın ve Çetin'in, “Parçalanmak doğru değil. Bize düşen bir görev olursa yapmaya hazırız. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç var. Bize bir görev düşerse yapmaya hazırız. İnce ile görüşmenizde fayda var” dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun ise “Bugüne kadar kim benden randevu istemişte alamamış, randevu alsın, benim için bir sorun yok” yorumunu yaptığı belirtildi.

Son güncelleme: 06:11 10.08.2020
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