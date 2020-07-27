Son dakika… CHP’de kurultay tamamlandı, yeni Parti Meclisi belli oldu

Cumartesi sabahı başlayan CHP 37. Olağan Kurultayı’nda dün gece Parti Meclisi, Bilim, Kültür ve Sanat Platformu ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinin tamamlanmasıyla sona erdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak en çok oyu alarak 52 kişilik PM’ye birinci sıradan girmeyi başardı. Yeterli oyu alamayan mevcut genel başkan yardımcıları Ünal Çeviköz, Yıldırım Kaya ve Tuncay Özkan yönetime veda eden isimler oldu.

ERDOĞDU CİNSİYET KOTASINA TAKILDI

Bir başka Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ise ilk 52 kişinin arasına girmeyi başardı ancak parti tüzüğü gereği uygulanan cinsiyet kotasıyla liste dışı kaldı. Böylelikle bu dört ismin genel başkan yardımcılığı görevleri sona erdi.

CHP Tüzüğü’nün 56. maddesi gereği Parti Meclisi’ne seçilecek adaylara yüzde 33 cinsiyet kotası, yüzde 20 de gençlik kotası uygulanıyor. Dün oluşan PM listesinde cinsiyet ve gençlik kotalarının uygulanmasının ardından, dokuz erkek aday PM dışında kaldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN 80 KİŞİLİK LİSTESİ DE DELİNDİ

Altıncı kez CHP Genel Başkanı seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, toplamda 222 kişinin aday olduğu Parti Meclisi için delegenin önüne 80 kişilik bir anahtar liste koymuştu.

Seçimler sonucunda, Kılıçdaroğlu'nun bu 80 kişilik listesinde olmayan isimler de delegeden yüksek oy alarak Parti Meclisi'ne girmeyi başardılar.

Anahtar Listeyi delip PM'ye giren isimler Gürsel Erol, Gaye Usluer, Gökhan Günaydın, Eren Erdem, Müslim Sarı, Aylin Nazlıaka, Erbil Aydınlık, Ahmet Hakan Uyanık ve Sema Dinçer oldu.

Mehmet Tüm, Hakkı Akalın ve Mehmet Ali Çelebi de Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer almayıp ilk 52'ye girmeyi başardılar ancak bu üç isim cinsiyet kotasına takıldığı için PM dışında kaldı.

İŞTE 52 KİŞİLİK PARTİ MECLİSİ YÖNETİMİ

1-Faik Öztrak

2-Bülent Kuşoğlu

3-Ali Öztunç

4-Rıfat Nalbantoğlu

5- Oğuz Kaan Salıcı

6-Onursal Adıgüzel

7-Umut Akdoğan

8-Deniz Demir

9- Gürsel Erol

10- Erdoğan Toprak

11-Selin Sayek Böke

12-Veli Ağbaba

13-Ahmet Akın

14-Hakkı Suha Okay

15-Ednan Arslan

16-Gamze Akkuş İlgezdi

17-Zeynel Emre

18-Murat Emir

19-Tekin Bingöl

20-Ulaş Karasu

21-Gamze Taşcıer

22-Gökan Zeybek

23-Bülent Tezcan

24-Orhan Sarıbal

25-Seyit Torun

26-Tahsin Tarhan

27-Özgür Karabat

28-Nurhayat Altaca Kayışoğlu

29-Gaye Usluer

30-Muharrem Erkek

31-Gökhan Günaydın

32-Eren Erdem

33-Hasan Baltacı

34-Devrim Barış Çelik

35-Gülizar Biçer Karaca

36-Nevaf Bilek

37-Müslim Sarı

38-Ali Mahir Başarır

39-Aysu Bankoğlu

40-Yaşar Seyman

41-Candan Yüceer

42-Aylin Nazlıaka

43-Pınar Uzun

44-Ayça Taşkent

45-Sevgi Kılıç

46-Erbil Aydınlık

47-Gökçe Gökçen

48-Ahmet Hakan Uyanık

49-Neslihan Hancıoğlu

50-Semra Dinçer

51-Gizem Özcan

52-Hasan Efe Uyar