Son dakika… CHP’de kurultay tamamlandı, yeni Parti Meclisi belli oldu

Cumartesi sabahı başlayan CHP 37. Olağan Kurultayı’nda dün gece Parti Meclisi, Bilim, Kültür ve Sanat Platformu ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinin tamamlanmasıyla sona erdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak en çok oyu alarak 52 kişilik PM’ye birinci sıradan girmeyi başardı. Yeterli oyu alamayan mevcut genel başkan yardımcıları Ünal Çeviköz, Yıldırım Kaya ve Tuncay Özkan yönetime veda eden isimler oldu.
ERDOĞDU CİNSİYET KOTASINA TAKILDI
Bir başka Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ise ilk 52 kişinin arasına girmeyi başardı ancak parti tüzüğü gereği uygulanan cinsiyet kotasıyla liste dışı kaldı. Böylelikle bu dört ismin genel başkan yardımcılığı görevleri sona erdi.
CHP Tüzüğü’nün 56. maddesi gereği Parti Meclisi’ne seçilecek adaylara yüzde 33 cinsiyet kotası, yüzde 20 de gençlik kotası uygulanıyor. Dün oluşan PM listesinde cinsiyet ve gençlik kotalarının uygulanmasının ardından, dokuz erkek aday PM dışında kaldı.
KILIÇDAROĞLU'NUN 80 KİŞİLİK LİSTESİ DE DELİNDİ
Altıncı kez CHP Genel Başkanı seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, toplamda 222 kişinin aday olduğu Parti Meclisi için delegenin önüne 80 kişilik bir anahtar liste koymuştu.
Seçimler sonucunda, Kılıçdaroğlu'nun bu 80 kişilik listesinde olmayan isimler de delegeden yüksek oy alarak Parti Meclisi'ne girmeyi başardılar.
Anahtar Listeyi delip PM'ye giren isimler Gürsel Erol, Gaye Usluer, Gökhan Günaydın, Eren Erdem, Müslim Sarı, Aylin Nazlıaka, Erbil Aydınlık, Ahmet Hakan Uyanık ve Sema Dinçer oldu.
Mehmet Tüm, Hakkı Akalın ve Mehmet Ali Çelebi de Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer almayıp ilk 52'ye girmeyi başardılar ancak bu üç isim cinsiyet kotasına takıldığı için PM dışında kaldı.
İŞTE 52 KİŞİLİK PARTİ MECLİSİ YÖNETİMİ
1-Faik Öztrak
2-Bülent Kuşoğlu
3-Ali Öztunç
4-Rıfat Nalbantoğlu
5- Oğuz Kaan Salıcı
6-Onursal Adıgüzel
7-Umut Akdoğan
8-Deniz Demir
9- Gürsel Erol
10- Erdoğan Toprak
11-Selin Sayek Böke
12-Veli Ağbaba
13-Ahmet Akın
14-Hakkı Suha Okay
15-Ednan Arslan
16-Gamze Akkuş İlgezdi
17-Zeynel Emre
18-Murat Emir
19-Tekin Bingöl
20-Ulaş Karasu
21-Gamze Taşcıer
22-Gökan Zeybek
23-Bülent Tezcan
24-Orhan Sarıbal
25-Seyit Torun
26-Tahsin Tarhan
27-Özgür Karabat
28-Nurhayat Altaca Kayışoğlu
29-Gaye Usluer
30-Muharrem Erkek
31-Gökhan Günaydın
32-Eren Erdem
33-Hasan Baltacı
34-Devrim Barış Çelik
35-Gülizar Biçer Karaca
36-Nevaf Bilek
37-Müslim Sarı
38-Ali Mahir Başarır
39-Aysu Bankoğlu
40-Yaşar Seyman
41-Candan Yüceer
42-Aylin Nazlıaka
43-Pınar Uzun
44-Ayça Taşkent
45-Sevgi Kılıç
46-Erbil Aydınlık
47-Gökçe Gökçen
48-Ahmet Hakan Uyanık
49-Neslihan Hancıoğlu
50-Semra Dinçer
51-Gizem Özcan
52-Hasan Efe Uyar