CHP’den CNN Türk’e boykot!

Özkan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* 3 Şubat 2020 tarihinde yapılan toplantıda partililerimize tuzak kurma, gerçekleri çarpıtma nedeniyle CHP'lilerin CNN Türk kanalında yapılan programlara katılmaması kararı alınmıştır. CHP'li hiç kimse CNN Türk kanalına çıkmayacaktır.

* Bu kanalın zararlarından korunmak için yurttaşlarımıza CNN Türk’ü izlememelerini tavsiye ediyoruz.

* CNN Türk kanalı halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını ayaklar altına alarak, halkının değil iktidarının menfaatleri doğrultusunda yayınlar gerçekleştirmiştir.

* Gerçekleri örterek AK Parti söylemleri doğrultusunda adeta bir reklam ajansı gibi çalışan televizyon kanalı yerel seçimlerden bu yana CHP karşısındaki konumlandırmasını sürdürmektedir.

* CNN Türk kanalının patronundan ve yönetiminden iktidarın saray bataklığından çıkıp özgür tutum takınmalarını ve objektif yayıncılık ilkelerine sarılmalarını talep ediyoruz.