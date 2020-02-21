CHP’li Ağbaba: Dün FETÖ’nün kurduğu kumpasları bugün AKP yapıyor

CHP Malatya İl Başkanlığı’nın yeni binasında gündeme dair açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba AKP’nin Suriye’deki politikasını eleştirdi. Türkiye’nin son bir ayda 15 şehit verdiğini belirten Ağbaba, tüm uyarılarımıza rağmen Ortadoğu bataklığına saplandık. Türkiye’nin İdlib’de ne işi var, Türkiye’nin bu bataklıkta ne işi var diyerek AKP’ye tepki gösterdi.

Türkiye’nin ABD ile Rusya arasında sıkıştığını belirten Ağbaba, ”Fakir fukaranın çocukları Suriye’de nedenini bilmeden şehit oluyorlar. Rusya’yla el ele başlanan sürecin sonunda Rusya’yla karşı karşıya geldik. ABD’den Patriot füzesi almak için görüşmeler yapıldığı duyumları var. ABD ile Rusya arasında bir pinpon topuna dönmüş durumdayız. Adeta bir savaşın eşiğindeyiz. Buradan savaşa karşı olduğumuzu tekrardan belirtiyoruz” diye konuştu.

“İKTİDARIN GERÇEKLERİYLE SOKAĞIN GERÇEKLERİ ARASINDA UÇURUM VAR”

İktidarın gerçekleri ile sokağın gerçekleri arasında uçurum olduğunu söyleyen Ağbaba, sözlerine şöyle devam etti:

* 95 ülkenin nüfusundan fazla işsizimiz var ve her 3 gençten 1’i işsiz durumda. OECD ülkeleri arasında Türkiye en yüksek işsizin olduğu 3’ncü ülke. 8 milyon 647 bin 283 yurttaşımızın aylık geliri 673 liranın altında. 6 milyon 850 bin emeklimizin 2000 liranın altında aylık gelirler yaşamaya çalışıyor.

* 2019 yılının ilk 9 ayında 3 milyon 365 bin 784 hanenin elektrik borcunu ödeyemediği için elektriği kesilmiş; aynı dönemde 710 bin 364 kişi doğalgaz faturasını ödeyememiş. Dolar 6.1 lira ‘ya, çeyrek altın 536 Liraya yükselmiş.

* Yüzlerce yurttaşımız geçim sıkıntısı ve borçları nedeniyle intihar etmiş ama yandaş medyaya bakıyorsunuz, bakanların açıklamalarına bakıyorsunuz, Türkiye’yi günlük gülistanlık göstermeye çalışıyorlar. Damat çıkmış ‘İyileşme tabana yayıldı’ diyor.

* Tabana yayılan tek şey intiharlardır, yoksulluktur, işsizliktir. Saray’da intihar eden, sarayda elektriği, doğalgazı kesilen kimse yok ama sokağın tek gerçeği işte bu sorunlardır.

İLGİLİ HABER CHP'li Mustafa Gazalcı, 15 yıl önce yaşananları anlattı: ‘FETÖ araştırılsın' diyen vekillere tehdit yağmış

“TÜRKİYE’NİN GERÇEK GÜNDEMİ İNTİHARLAR”

Geçim sıkıntısından dolayı intihar olayların artığını ve bu olayın Türkiye’nin tek gerçek gündemi olduğunu ifade eden Ağbaba şunları aktardı:

* Bu ülkede sadece 1 günde Konyalı kamyon şoförü Mevlüt Çankaya geçim sıkıntısı nedeniyle intihar etti. İstanbul Üniversitesi öğrencisi Hakan Taşdemir intihar etti. Evli, 4 çocuk babası Nezir Kılıç Cizre kaymakamlık binasında intihar etti.

*Şişli’de bir kişi kendisini doğalgaz borusuna astı. Antalya Manavgat’ta Halit Yılmaz isimli yurttaş 26 Bin liralık borcunu ödeyemediği için intihar etti.

* Kocaeli’de Bayram Kömürcü isimli bir işçi çalıştığı fabrikada intihar ederek yaşamını sonlandırdı. Meclis’in kapısında, Grup toplantılarında ‘Açız!’ diye bağıranlar var ama iktidarın gündeminde Ahlat’a saray yapmak var. Ahlat’a saray yapımına izin veren yasayı TBMM’den geçirdiler. Ahlat’ta bir saraya neden ihtiyaç duyarsınız?

*Gösterişten, israftan, şatafattan başka bir icraatları yok. Fakir fukaranın vergileriyle yapılan bu israflar bu şatafat bunlara haram olsun.

İLGİLİ HABER CHP-AKP kavgası! Başkanın telefonunu afişe yazıp astırdı

“GEZİ İSYANI TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ İSYANIDIR”

Gezi Davası’yla ilgili sert eleştirilerde de bulunan Ağbaba, Türkiye’de can ve mal güvenliği olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

* Dün FETÖ’nün kurduğu kumpasları bugün AKP yapıyor. Osman Kavala’nın 840 gündür tutuklu olmasına neden olan iddianameyi FETÖ bile yazamazdı. O kirletmeye çalıştıkları Gezi isyanı Türkiye’nin en önemli isyanıdır. Her şeye karar veren tek adama karşı insanlar seslerini yükselttiler.

* ‘Gezi’de şiddet vardı.’ diyorlar. Şiddet varsa dönemin başbakanın emriyle uygulanan şiddet vardır. Vandal varsa o gencecik çocuklarımızı öldürenler vandaldır. Asıl vandallar polise ateş etme emrini verenlerdir.

* Gezi davası bir kez daha gösterdi ki Türkiye’de yargı bağımsız değildir, Erdoğan’a bağımlıdır. Bu saatten sonra hiçbir hakim kendi vicdanıyla, yasalara ve anayasaya bakarak karar veremez. Nereye bakarak karar verir? Saray’a bakarak karar verir. Bu da Türkiye’nin geldiği vahim noktayı göstermektedir.

İLGİLİ HABER CHP'den şehir hastanesi tepkisi

“NEREDEYSE MİLLETİN YATAK ODASINDA BEKLEYECEK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP milletvekillerine yaptığı uyarıları da eleştiren Ağbaba, sözlerini şöyle noktaladı:

* Sadece mahkemeye müdahale ediyor sanıyorsunuz. Ama insanların sigara içip içmediğinden, kaç çocuk yapacağına kadar her şeye karışıyor. ‘Genel Merkez’de sigara içilmeyecek, odaları tek tek gezeceğim, cep araması yapacağım.’ diyor.

* Dün de çıkmış ‘1 çocuk yetmez 3 çocuk yapacaksınız.’ Diyor. Neredeyse milletin yatak odasında bekleyecek! Türkiye’nin onlarca derdi varken, ülke yangın yerine dönmüşken Cumhurbaşkanı’nın uğraştığı şeye bakın.