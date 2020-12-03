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CHP’li Başarır’dan Erdoğan’a sert yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerine ilişkin konuşan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Cumhurbaşkanı ne yazık ki bir kez daha trollerin sosyal medyada ortaya sürmüş olduğu asılsız, yalanlara itibar etmiş ve şahsımı bir kez daha hedef almıştır" ifadesini kullandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:22, 03/12/2020
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CHP’li Başarır’dan Erdoğan’a sert yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün katılmış olduğu Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkını elde etmenin 86. Yıl dönümü töreninde trollerin iftirasına sarılarak “gördünüz cenaze namazında bile bu ahlaksız, terbiyesiz adam yanında birisiyle konuşurken pişmiş kelle gibi sırıtıyor…” sözlerini dile getirmişti.

“İTİBAR SUİKASTİ!”

Açıklamalara tepki gösteren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır şöyle dedi:

* Sayın Cumhurbaşkanı ne yazık ki bir kez daha trollerin sosyal medyada ortaya sürmüş olduğu asılsız, yalanlara itibar etmiş ve şahsımı bir kez daha hedef almıştır. Hâlbuki iktidar ortağı oldukları MHP'nin Mersin Milletvekili Sayın Baki Şimşek'e konuyu sorup gerçeği öğrenebilirdi.

* Ama görünen o ki amaç, gerçeğin ortaya çıkması değil bir çeşit itibar suikastine dönüştürme çabasıdır. Sayın Şimşek'in o görüntülere ilişkin yapmış olduğu açıklama ortadadır. Bize inanmıyorsanız dönün kendi iktidar ortağınıza sorun.

MHP Mersin Milletvekili Sayın Baki Şimşek tarafından konuya ilişkin yapılan paylaşım

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM”

CHP'li Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirterek şöyle konuştu:

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olmayan bir durumdan vazife çıkararak şahsıma hakaret etmesi ve iftirada bulunarak hedef göstermesi kabul edilebilir bir durum değildir. Sayın Cumhurbaşkanı hakkında tarafıma yöneltmiş olduğu haksız ithamlar nedeniyle suç duyurusunda bulunacağımı tüm kamuoyunun bilgisine sunarım.

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