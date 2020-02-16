CHP’li Erdoğdu: Toplumsal cinnetin arifesindeyiz

Türkiye’nin son günlerde çığ, deprem, uçak kazası, Suriye'den gelen şehitler ve giderek artan intiharlar nedeniyle ülkenin adeta ‘ölümün kol gezdiği’ bu ülke haline dönüştüğünü kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu; ölümün bu kadar normalleşmesinde, iktidarın ölümü kutsayan ya da basite indirgeyen söylemlerinin etkili olduğunu açıkladı.

İktidarın, ‘takdir-i ilahi’, ‘kader’, ‘vatan sağ olsun’ gibi ifadelerle ölümlü olayları geçiştirmeye çalıştığını belirten Erdoğdu şunları söyledi:

ÖLÜM ÜRETEN POLİTİKALAR

* İktidarın politikaları uzunca bir süredir sadece ölüm üreten politikalar. İktidar yurttaşlarına ‘hayırlı bir ölüm'den başka bir şey vaat etmiyor. Oysa biz vatandaşlara öncelikle hukukun üstün olduğu, adaletli bir gelir dağılımı sağlayan, imkanı olmayanlara asgari ihtiyaçlarını giderecek aile sigortası gibi düzenlemeler getiren, başka ülkelerin içişleri ile meşgul olmayan, savaşların olmadığı, halkın barış türküleri söylediği bir yaşam vaat ediyoruz.

POLİS VATANDAŞI DEĞİL İKTİDARI SAVUNUYOR

* Emniyet önlemleri giderek artarken ölümler azalmak şöyle dursun katlanarak çoğalıyor. Emniyetin personel sayısı her geçen yıl artıyor ama örneğin kadın cinayetlerinde herhangi bir azalma yok. 2018 itibariyle toplam 255 bin 974 polis, buna karşılık 144 bin 827 doktor görev yapıyor. Yani, 185 kişiye bir polis, 572 kişiye bir doktor düşüyor. Rakamlar toplum sağlığının ne kadar geri plana itildiğini ortaya koyarken, polisin artık vatandaşı değil, iktidarı savunmak durumunda kaldığını da sergiliyor. Türkiye, iktidarın güvende olduğu ama halkın kendisinin güvende hissetmediği bir ülke haline geldi.

HER GÜN DOKUZ KİŞİ İNTİHAR EDİYOR

* TÜİK rakamlarına göre, 17 yılda intihar edenlerin sayısı 50 bin 378. Sadece 2018'de intihar edenlerin sayısı 3 bin 161. Yani her gün ortalama 9 kişi hayatına son vermiş. Bunun 2 bin 391’i erkek, 770'i kadın. Yani intiharların yüzde 75'inin evi geçindirme durumunda olan erkek olması, geçim sıkıntısının dayanılmazlığına işaret ediyor. Bu rakamlar, toplumsal bir cinnetin arifesinde olduğumuzun da çok açık göstergesi.



İNTİHARLARIN SORUMLUSU İKTİDARDIR

* İntihar eden, çocukları aç olduğu için, işsiz olduğu için ya da çocuğuna pantolon alamadığı için intihar ediyorsa eğer, tüm bunların sorumlusu iktidardır. Yoksulluğun, açlığın, sefaletin intihar sebebi olduğu yerde, iktidar için tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Son dönemde artan intihar girişimleri gösteriyor ki, Türkiye toplumsal bir cinnetin arifesindedir.

* Unutmamak gerekir ki, 2010'da, 26 yaşındaki üniversite mezunu ve sebze satıcısı olan Muhammed Buazizi, seyyar tezgâhına el koyulduğu için kendini yaktı ve alevler hem Tunus iktidarına sıçradı hem de Arap Baharı’nın fitilini ateşledi.

SOSYAL BOYUTLA YÜZLEŞMEMİZ GEREKİYOR

* İntiharları ‘bunalım' ile açıklayan ana akım medyanın kolaylaştırıcılığında iktidar-sermaye bloku, ekonomik faktörlere bağlı intiharlara karşı sessizliğini koruyor. Bu sessizliğin bozulması için hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Krizin yarattığı sorunlar sadece ekonomiyle sınırlı değil, aynı zamanda krizin sosyal boyutuyla da yüzleşmemiz gerekiyor.