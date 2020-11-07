CHP’li Özel: Sorun kurumun özerkliğinin fiilen yok edilmesidir

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevden alınarak yerine eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın göreve getirilmesiyle ilgili olarak açıklamada bulundu.

Özel sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sorunun Merkez Bankası başkanını değişmesi olmadığını ve sorunun kurumun özerkliğinin fiilen yok edilmesi olduğunu ifade etti.

Özel, paylaşımında, “Sorun Merkez Bankası başkanının kim olduğu değil, rejime kasteden anayasa değişikliğinden sonra kurumun özerkliğinin fiilen yok edilmesidir. Merkez Bankası’nın Başkanını istersen her gün değiştir, bu kafayla fiyat istikrarını da finansal istikrarı da sağlayamazsın” ifadelerine yer verdi.

“CUMHURİYET TARİHİNİN EN KISA SÜRELİ GÖREV YAPAN BAŞKANI''

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Sözcü'ye yaptığı açıklamada ise, Murat Uysal'ın Cumhuriyet tarihinde en kısa süre görev yapan başkan olduğunu ifade ederek, Merkez Bankası'nın bağımsızlığının AKP iktidarı döneminde yok olduğunu dile getirdi.

CHP'li Özel Sözcü'ye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Darbe dönemlerini ve kendi istifa ederek ayrılan 1 istisnayı saymazsak Cumhuriyet tarihinin en kısa süreli görev yapan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal oldu.

* Oysa Murat Çetinkaya, Erdoğan'ın sözünü dinlemediği için görevden alınmış yerine getirilen Uysal, sert faiz indirimleriyle yürütme organıyla ve ekonomi yönetimiyle uyumlu bir yönetim sergilediği izlenimi vermiştir.

“ERDOĞAN’IN YAP DEDİĞİNİ YAPTIĞI İÇİN GÖREVDEN ALINDI”

* Erdoğan'ın yap dediğini yaptığı için görevden alınan bir Merkez Bankası başkanıyla karşı karşıyayız. Çünkü Erdoğan'ın talimatlarının, taleplerinin ve ekonomiye yönelik öngörülerinin, ekonomiyi düzeltmeye yeterli olmadığı bir dönem yaşıyoruz.

* Merkez Bankaları verilen görevleri yerine getirebilmek için bağımsız olmak zorundadır. Ancak bu bağımsızlık, AKP iktidarı ile tamamen yok olmuştur.

* Sorunun başkanın isminde olmadığı ama rejime kasteden Anayasa değişikliğiyle birlikte Tayyip Erdoğan'ın bankaya ve ekonomiye bakışında olduğu çok açıktır.

“SORUN BAŞKANIN KİM OLDUĞU DEĞİL”

* Bağımsızlığını yitirmiş siyasi otoriteden talimat alan bir Merkez Bankası'nın kendisine verilen görevleri yerine getiremeyeceği açıktır.

* Sorun Merkez Bankası başkanlarında değil, Merkez Bankası başkanlarının bağımsızlık bir yana göbekten iktidara bağlı ve yönetilir, yönlendirilebilir, emir verilebilir ve görevden alınabilir olmasında.