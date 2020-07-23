CHP’li Özkoç: Yunanistan’ın Türkiye’yi tehdit etmesi kabul edilebilir değil

CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç bir süre önce Yunanistan tarafından Muğla ilimiz sınırlarında yer alan Plati kayalığının işgal edilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Akdeniz'in önemini vurgulayan Özkoç, “Ege Adaları’na gelip silahlı kuvvetlerle gösteri yapanlara sessiz kalamayız. Ege Adaları’nın Lozan Anlaşması’na göre derhal silahtan arındırılması gereklidir” ifadelerini kullandı.

“AKDENİZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR”

Kelemez Adası ile Keçi Adası arasında bulunan 2 kilometre uzunluğunda, 0,5 kilometre enindeki Plati kayalığının, Yunanistan tarafından işgal edilmesini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yorumlayan Özkoç, şöyle konuştu:

* Atatürk tarafından 1938’de belirtildiği üzere ‘ikmal yolları’ yani Akdeniz bizim için çok önemlidir.

* Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı kıta sahanlığı iddiaları ve tehditleri kabul edilebilir değildir.

* Ege Adaları’nın Lozan Anlaşması’na göre derhal silahtan arındırılması gereklidir.

* Ancak maalesef görüyoruz ki rahmetli Bülent Ecevit'in kurtardığı ve işgalini ‘kabul edilemez’ olarak nitelendirdiği Muğla’da yer alan Plati kayalığını bile işgal etmiş durumdalar.

* Ege Adaları’na gelip silahlı kuvvetlerle gösteri yapanlara sessiz kalamayız.

“TÜRKİYE BOYUN EĞMEYECEKTİR”

* Tüm dünya bilmelidir ki Türkiye hem Ege Denizi hem de Doğu Akdeniz’de menfaatlerini koruyabilecek kudrette büyük bir devlettir.

* Böylesi boş tehditlere tarih boyunca boyun eğmediği gibi, şimdi de eğmeyecektir.