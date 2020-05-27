Çok sayıda şehirden görüldü! Gökyüzünden bir cisim düştü

Bugün akşam saatlerinde gökyüzünde parlayan bir cismin düştüğü görüldü.

Gök taşı olduğu değerlendirilen cisim Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere birçok şehirde görüldü. O anı ise Bingöl-Genç kara yolunun 8’inci kilometresinde araçla seyir halinde olan 19 yaşındaki Veysel Sönmez cep telefonu kamerasıyla tesadüfen kaydetti.

Genç ilçesinde haftalık yayın yapan bir gazetede stajyer olarak çalışan Sönmez o anları anlattı.

İlçeye dönerken gökyüzünde aleve benzer bir cisim gördüğü belirten Sönmez, daha sonra gök taşı olduğunu öğrendiğini ve Bingöl’e düşmüş olabileceğini söyledi.

ERZURUM’DA DA GÖRÜNTÜLENDİ

Erzurum'da gök taşı olduğu değerlendirilen cismin düşme anı cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Düşme anından sonra ise havada toz bulutu oluştuğu görüldü.

SİVAS’TA ÇOK SAYIDA İHBAR YAPILDI

Sivas'ta Gürün, Kangal ve Şarkışla ilçelerinde birçok kişi jandarmayı arayarak “Gök taşı gördük” şeklinde ihbarlarda bulundu.

İhbar üzerine AFAD ve UMKE ekipleri, gök taşının görüldüğü iddia edilen noktalarda inceleme başlattı.

Sivas'ın Gürün ilçesi ile Kangal ilçesi arasında kalan kırsal alanda AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri alan taraması yaptı.

Yapılan taramada herhangi bir belirtiye rastlanılmadı.

Çevre köylerde yaşayanlar bir ışık huzmesinin karanlığı aydınlatarak düştüğünü söyledi. İHA