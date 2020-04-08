Coronadan cezaevinde ilk ölüm!

Samsun'da, 3 yıldır Bafra Cezaevi'nde bulunan 70 yaşında ve şeker hastası olan hükümlü Mehmet Yeter'in 16 Mart’ta iddialara göre sağlık sorunları nedeniyle 19 Mayıs Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi.

Tedavi altına alınan Yeter’in bir hafta sonra sol bacağı kesildi. 26 Mart tarihinde hastaneden taburcu edilen Mehmet Yeter, tekrar cezaevine gönderildi. Kısa süre sonra bi kez daha fenalaşan Yeter, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

“BİZE BİLGİ VERMEDİLER”

Babasının hayatını kabettiğini bir mahkum yakınından öğrendiğini dile getiren Ferhat Yeter, Cumhuriyet savcısının mezarlık müdürlüğüne gönderdiği belgeyi ve defin belgesini de yayımlayarak sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

* Babam 4 gün önce Samsun ceza evinde veffat etti. Tarafıma kurum tarafından bu konuyla ilgili hala bir bilgilendirme yapılmadı. Ceza evinden bir mahkum yakını bizi arayarak babamın vefat bilgisini verdi.

* Önce kimseye haber vermeden ameliyat ile bacağı kesilmiş akabinde Covid-19 virüsünden vefat etmiş. Babamın vefat ettiği cezaevi Samsun Cezaevi’dir. Bacağı kesildikten sonra tekrar cezaevine götürülüyor ve orada enfeksiyon şüphesi görünüyor ve tekrar hastaneye götürülüyor.

* Samsun cezaevinde Covid-19 olduğu böylelikle resmileşmiştir. Babamın ölümü hakkında ailece şüphelerimiz var. Cezaevi ve hastanenin çok büyük ihmalleri olduğu ortada. Bazı ihmaller cinayettir.

SAVCILIK BELGESİNDE CORONA YAZILI

Ferhat Yeter’in paylaştığı ve Cumhuriyet Savcısı tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda ise, şu ifadeler yer aldı:

* Mehmet Yeter isimli hükümlü Covid-19 hastalığına bağlı nedenlerden dolayı vefat etmiştir. Kişinin ailesine ulaşılamamıştır. Şahsın bulaşıcı salgın hastalık sebebiyle vefat etmiş olması sebebiyle morg gibi ortak sağlık kullanım alanlarında uzun süre bekletilmesinin toplum sağlığının riske sokması ve bulaşıcı hastalık yayılma riskinin artması sebebiyle gerekli önlemler alınarak bekletilmeden talimatın tarafınıza ulaşmasıyla kişinin defin edilmesi rica olunur.

Mehmet Yeter'in cenazesi, savcılığın yazısının ardından Derecik mezarlığında toprağa verilirken kaldığı koğuşta karantina uygulandığı belirtildi.

İLGİLİ HABER İstanbul Tabip Odası'ndan dikkat çeken corona iddiası!