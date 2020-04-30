‘Corona’yı yenen hemşire: Başta belirti yoktu! Ama iki gün sonra…

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 6 ay önce göreve başlayan hemşire Kardelen Tercan, pandemi bölümünde corona virüsüne karşı mücadele verirken hastalığa yakalandı.

Hemşire arkadaşının testinin pozitif çıkması üzerine geçen 8 Nisan’da test yapılan Tercan’ın sonucu da pozitif geldi. Hastanede gördüğü tedavinin ardından evde karantina sürecinin tamamlanmasıyla sağlığına kavuşan Tercan, hastalığı yendikten sonra aynı bölümde iş başı yaptı.

”BAŞTA BELİRTİLERİM YOKTU”

Tercan, corona virüsünde erken tanının önemini vurgulayarak, “Arkadaşım pozitif çıkınca ben de test yaptırdım. Akciğer tomografisi çektirdim. Tomografi temiz geldi ama test sonucunda pozitif üreme olduğu için izolasyona alındım ve tedavim başladı. Başta belirtilerim yoktu. Ama 2 gün sonra eklem ağrılarım başladı. Burun tıkanıklığı oldu. Onun dışında çok fazla belirtisi olmadı. Tedavi ve karantina sürecinde hijyene çok dikkat ettim. Sebze ağırlıklı beslendim ve özellikle çok fazla meyve tüketmeye çalıştım” dedi.

”GÖREVE DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM”

Çalışmayı özlediğini belirten Tercan, “Göreve döndüğüm için mutluyum. Evdeki dinlenme süremi uzatmak, hastanedeki arkadaşlarıma, meslektaşlarıma büyük bir haksızlık olurdu. Çünkü orada gerçekten ihtiyaçları var, hastanede görev yapmak büyük mutluluk verici. Oradaki bir hastayla ilgilenmek, başka bir arkadaşımın yükünü hafifletmek benim için çok önemli.” dedi.

”YAŞAM KALİTENİZİ DÜŞÜREN BİR HASTALIK”

Salgından eskisi kadar korkmadığını belirten Tercan, “Hastalığı bilmediğim için önceden daha çok korkuyordum. Şimdi o kadar korkum yok ama grip gibi bir hastalık değil, semptomları aynı şekilde ilerlemeyebilir. Benim en büyük şansım erken tanı olmasıydı. Yine korkuyorum ama artık bildiğimiz bir hastalık olduğu için herhalde biraz daha rahatım. Gerçekten yaşam kalitenizi düşüren bir hastalık. Evde kalmak çok önemli. Lütfen maske takmaya özen gösterin.” ifadelerini kullandı. (DHA)

