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‘Covid-19 kitleri cemaatçi firmadan fahiş fiyata alınıyor’

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, Covid-19 test kitlerinde, bir cemaat firması aracılığıyla rant elde edildiğini öne sürdü.

Ali Ekber ERTÜRK
06:00 -
Haberler Gündem
‘Covid-19 kitleri cemaatçi firmadan fahiş fiyata alınıyor’

Adıgüzel'in iddiasına göre Sağlık Bakanlığı milyonlarca test kitini, Bakanlık'ta da etkili bir cemaate ait firma üzerinden ve piyasa fiyatının 4-5 katı fazlasına satın alıyor.

Adıgüzel, konuyu  Meclis gündemine de taşıdı. Sağlık Bakanlığı'nda bir süredir yaşanan görevden almalar ve istifaların da bu konuyla ilgili olduğunu iddia etti. Adıgüzel, Türkiye'de Covid-19 teşhisinde kullanılan PCR test kitinin bir firmadan alındığını belirterek, şunları söyledi:

Mustafa Adıgüzel

“Sağlık Bakanlığı bu testleri firmadan doğrudan da tedarik etmiyor. Bir başka firma, üretici firmanın tek yetkili satıcısı unvanı ile faaliyet gösteriyor. Üretici firmadan çok uygun fiyata alınan kitler, 4-5 kat fiyata Sağlık Bakanlığı'na satılıyor. Aradaki rantı kimlerin yediği belli değil. Sağlık Bakanı da bu durumu bildiği halde bu aracı firmadan almaya devam ediyor. Bu firmayı araştırdığımızda hiçbir medikal tecrübesi olmadığını, Sağlık Bakanlığı'nda yıllardır varlığını bildiğimiz bir cemaatin umre ve hac organizasyonlarını yapan gruba bağlı olduğunu öğrendik.”

Son güncelleme: 00:00 02.10.2020
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