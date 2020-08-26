Cumhur İttifakı Malazgirt’te buluştu

Kutlamalara Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. “Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı” olarak nitelendirilen Ahlat'ta, kutlamalar kapsamında ‘1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nın kurulduğu Çarho mevkiindeki alanda atlı spor oyunları düzenlendi.

Kırgız Türkleri tarafından oynanan kök börü, atlı okçuluk, okçuluk, cirit gibi oyunların yanı sıra at üzerinde ok atma, kılıç ve mızrak kullanma gibi gösteriler vatandaşlar tarafından büyük ilgi ve heyecanla izlendi. (İHA)