Son dakika… Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşurken fenalaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bugün Milli Siber Güvenlik Zirvesi programında yaptığı konuşması sırasında geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle

konuşmasını tamamlayamadı.

Canlı yayımlanan görüntülerde Oktay için sahneye doktor çağırıldı. Fuat Oktay’ın tansiyonun düştüğü, ambulans çağrıldığı ancak hastaneye kaldırılmadığı öğrenildi. İlk müdahalesi revirde yapılan Oktay, durumunun iyileşmesinin ardından yeniden salona dönerek konuşmasına devam etti.

Oktay “Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum, böyle küçük bir rahatsızlık oldu. Tekrar anlayışınız için de teşekkür ediyorum” dedi.