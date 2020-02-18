Depremden kurtulanlar kanserden ölebilir

24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Elazığ ve Malatya‘da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ediyor. Malatya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Bedir Özten, yıkım sırasında ortaya çıkan asbest tehlikesine dikkat çekerek, uyarılarda bulundu.

Binaların yapımında akciğer kanserine neden olan asbest (lifli yapıda kanserojen mineral) kullandığını belirten Özten, şunları söyledi:

AKCİĞERE GİRİYOR, VÜCUT DIŞARI ATAMIYOR

* Genel olarak bütün tozlar insan ve canlı sağlığına zararlı, asbestin daha zararlı olma nedeni geometrik şekli iğneye benzemesi ve solunum yoluyla akciğerlere batması ve vücudun bunu dışarı atamaması. Bunun havaya karışmasını engellemenin en kolay ve maliyetsiz yöntemi; binayı yıkmaya başlamadan önce suya doygun hale getirip, yıkarken de sulamaya devam etmektir.

BİNAYI SULAMAKTAN BİLE ACİZLER

* Bununla ilgili daha gelişmiş yöntemler var ama şu anda böyle küçük önlemler bile yeterli olabiliyor. Ancak gördüğümüz kadarıyla bunu bile yapmaktan acizler. Deprem sonrası incelemelerde bulunduğumuz Elazığ ve Malatya da yapılan yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarında buna pek dikkat edilmediğini gördük. Şu anda yapılan bina yıkımlarında etrafı çevrilerek fiziksel anlamda önlemler alınıyor. Birçok binada çıkan tozla ilgili bir önlem alındığını görmedik, alınan önlemler de yetersizdi.

IARC LİSTESİNDE ‘KESİN KANSEROJEN’ OLARAK YER ALIYOR

Asbest lifleri, çeşitli nedenlerle havaya salınan bu liflerin solunmasıyla vücuda girerler. Bu lifler vücuda girdikten uzun yıllar sonra sağlık sorunlarına yol açabilir. Asbest, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) listesinde ‘kesin kanserojen’ olarak tanımlanmıştır. Akciğer kanseri, akciğer zarı kanseri ve kanser dışı ağır ve ilerleyici akciğer hastalığına yol açar.

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