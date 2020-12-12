Devlet pandemi yardımı yaptı, banka icrayla el koydu

Cezaevinden bir süre önce çıkan Ahmet Mutlu, pandemi sosyal destek paketi kapsamında verilen bin liralık yardım parasına borçlu olduğu bankaların icrayla el koymasının şokunu yaşadı.

Cezaevine girmeden önce iki ayrı bankanın kredi kartlarından aldığı toplam 2 bin 500 lira ve faizi için icra takibi başlatıldığı öğrenilen Mutlu'ya bankalar acımadı.

İKİNCİ BAŞVURUDA ŞOK

Nazilli'nin Sevindikli Mahallesi’ndeki metruk bir evde yaşayan Mutlu, geçtiğimiz Temmuz ayında tahliye oldu. Çalışacak bir iş bulamayan Mutlu, pandemi sosyal destek paketinden yardım için başvurdu. Geçen süre içinde verilen bin liralık yardımı tüketen Mutlu, ikinci kez yardım talebinde bulundu.

PARAYI ALMAYA GİTTİ, ŞOK OLDU

Astım hastası ve işsiz olduğu için talebi kabul edilen Mutlu'ya bir kez daha bin liralık yardım yapıldığına ilişkin bilgi verilince, parasını almak üzere posta işletmesine gitti. Görevliler verilen yardım parasına Aydın İcra Dairesi tarafından el konulduğunu bildirince büyük bir çok yaşadı.

Mutlu, ilk etapta icra dosyasının içeriğini öğrenmek için mücadele verdiğini, ancak neden icraya verildiğini öğrenemediğini söyledi.

Cezaevine girdiği için iki çocuk annesi eşinden boşandığını söyleyen Mutlu, “Hapishaneye girmeden önce borcum yoktu. Hayatım düzen içindeydi. Cezaevine girince her şey alt üst oldu. Çıktım, cebimde bir kuruş para yok. Devletin verdiği, büyük umut bağladığım yardım parasına icra dairesi el koydu” dedi.

“DEVLET ACIDI, BANKALAR ACIMADI”

Mutlu, kredi kartı borcunun önüne çıktığını belirterek “Cezaevine girmeden param olmadığı için bankaların verdiği kartlardan birinden bin, diğerinden bin 500 lira çektim. Çıktıktan sonra borcumu ödeyecek durumum olmadı. Devletin verdiği bin liralık yardım parasına, icra el koydu. Bankalar acımadı” dedi.