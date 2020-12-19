Diplomata sağlığında gitmeyen ambulans uçak ölüsünü alıp döndü

Kemal Uçkun'un vefatına kadar olan süreçte Büyükelçiye ve Diyanet İşleri'ne sürekli olarak durumunun gittikçe ağırlaştığını ve acilen Türkiye'ye dönmek istediğini söylediğini belirten Güzide Uçkun, “Eşimin uçak ambulans veya başka bir yolla Türkiye'ye nakli için çırpındım. Vefatına kadar geçen zaman içerisinde her gün başvuru yaptım. Elçilik, Diyanet ve Sağlık Bakanlığı bir türlü harekete geçmedi. Eşimin hayatı bürokrasiye takıldı. Hastalığında gelmeyen ambulans uçağı, ölümünden 60 saat sonra cenazesini Türkiye'ye getirmek için gönderdiler” dedi.

Uçkun'un avukatı Ahmet Başçı tarafından savcılığa verilen şikayet dilekçesinde Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Semih Korkut, Dışişleri Bakanlığı Türkmenistan Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, Diyanet İşleri Başkan Başkan Yardımcısı Selim Argun ve Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay'ın ihmalleri sebebiyle Uçkun'un ölümüne neden oldukları belirtildi.