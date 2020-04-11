Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı’ndan evde kalanlara ilginç tavsiye: Adam asmaca oynayın

“Milyonluk araçlara binenler asgari ücretlinin halinden anlamaz” çıkışıyla gündeme gelen Diyanet işleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen bu kez de şaşırtan bir makaleye imza attı.

İşleyen, “Mecburi İnzivadayız” başlıklı yazısında, virüs nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan vatandaşlara, “Hırsız-Polis, İsim-Şehir, Adam Asmaca” oynamalarını tavsiye etti.

UZUN ZAMANDIR OYNAMAMIŞTIK

İşleyen, Diyanethaber sitesindeki makalesinde şu ifadelere yer verdi:

* Bu süreç kendimize, kalbimize, ailemize, evimize emek vermemiz gerektiğini de öğretiyor. Çocuklarla bir aradayız, konuşmalı birlikte oyunlar oynamalı, sevgimizi göstermeye çalışmalıyız.

* Mecburi inziva döneminde birlikte kitap okuyabiliriz… Ayrıca uzun zamandır da ‘isim-şehir', ‘adam asmaca', ‘hırsız-polis' oynamamıştık.