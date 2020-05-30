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Diyarbakır’da hain saldırı… Bir polis memuru şehit oldu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı kaçarken ateş açtı. Saldırıda bir polis memuru şehit oldu. Saldırının ardından özel hareket polisleri tarafından helikopter destekli operasyon başlatıldı.

17:01 -
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Diyarbakır’da hain saldırı… Bir polis memuru şehit oldu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde polis memuru Atakan Arslan şüpheli bir şahsa ‘Dur’ ihtarı yaptı. Kimliği saptanan A.P isimli şahıs ihtara uymadı ve kaçarken polislere ateş etti. Açılan ateşle yaralanan polis memuru Arslan’a olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan Arslan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

OPERASYON BAŞLATILDI

Kaçan A.P. isimli şahsın yakalanması için özel harekat polisleri hava destekli operasyon başlattı.

Diyarbakır’da 2 yıldır görev yaptığı öğrenilen şehit polis memuru Arslan’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit polis Arslan’ın cenazesinin, işlemlerinin ardından memleketi Samsun’a gönderileceği ifade edildi. (DHA-İHA)

Son güncelleme: 17:14 30.05.2020
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