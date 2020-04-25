e-Devlet ücretsiz maske başvuru nasıl yapılıyor? Ücretsiz maske eczanelerden nasıl alınacak?

Corona virüsü etkisini sürdürmeye devam ediyor. Uzmanlar, corona virüsünden hem korunmak için hem de virüsün yayılmasını önlemek için maske takılmasının zorunlu olduğunu söylüyor. Türkiye'de hükümet yetkilileri tarafından ücretsiz maske dağıtılacağı açıklanmıştı. Ancak ücretsiz maske dağıtımlarında sıkıntı devam ediyor. Corona virüsünden korunmak isteyen vatandaşlar ücretsiz maskelere nasıl ulaşacağını merak ediyor. İşte ücretsiz maske için izlenilmesi gereken yerler…

E-DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Eczanelerden ücretsiz maske alabilmek için ilk önce e-Devlet üzerinden başvuru yapmak şart. e-Devlet ücretiz maske başvuru linki için tıklayınız…. Sonrasında açılan sayfada istenilen bilgileri girin. Telefon numarası gibi bilgileri girerken dikkatli olmalısınız. Sonrasında onaylama için çıkan ‘Yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum. Bu sayfada belirttiğim adres bilgisinin teslimat için yeterli olmaması durumunda, MERNİS sistemindeki adres bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını kabul ediyorum.” Metnini işaretledikten sonra “Maske siparişi ver” butonuna basın. Maske kodu, cep telefonlarına bakanlık tarafından gönderilmektedir. Kodunuz gelmeden eczanelere gitmeniz durumunda maske temin edemeyebilirsiniz.

SMS KODU İÇİN MESAJLAR NASIL GELECEK?

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, ücretsiz maske dağıtımının eczaneler üzerinden yapılması kararıyla ilgili açıklama yaptı. SÖZCÜ'ye konuşan Zafer Cenap Sarıalioğlu, “Eczanelerden ne zaman maske alınabilecek?” sorusuna şu yanıtı verdi: Şöyle bir önlemimiz var, Sağlık Bakanlığı o 20-65 yaş arası gruba toplu mesaj atmayacak. Kademeli bir şekilde mesaj atacak. Mesajı gelen vatandaşımız eczaneye gelecek. Diyelim yarın 50-65 yaş arasına mesaj gelecek, belki 3 saat sonra 30-50 yaş arasına mesaj gelecek. Yığılmayı bu şekilde önlemeyi planlıyoruz. 10 gün için kişi başı beş maske verilecek. Bu maskeler günlük, normal cerrahi maskeler.

KOD GELMEYENLER ECZANEYE GİDECEK

Başvuru ardından SMS kodu gelmeyen telefonu olmayan vatandaşların yaşadığı sorun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni sistemi paylaştı. Telefonu olmayan bu nedenle SMS kodu alamayan vatandaşlar eczanelerden ücretsiz maske almak için eczaneye başvurduklarında kimlik doğrulamasının ardından yeniden kod verilecek. Ardından maskelerini ücretsiz şekilde alabilecek.