Ekrem Dönmez’in gözaltına alınmasına barolardan tepki yağdı! Feyzioğlu’ndan da açıklama geldi

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez, İskenderun ilçesinde bir lokantada polisle arasında geçen kimlik kontrolü tartışmasının ardından dün gece gözaltına alındı.

Kimliğini sorgulamak isteyen polise dayanağını soran Dönmez çıkan tartışmanın ardından geceyi Şehit Haydar Polis Karakolu’nda geçirdi.

Polisin “Biz devletiz kanunsuz iş yapmayız” diyerek zorla gözaltına aldığı Dönmez karakoldan sabah saatlerinde ayrılırken polislerle birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları öğrenildi.

FEYZİOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da gözaltı kararına tepki gösterdi. Feyzioğlu şunları söyledi:

* Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem Dönmez’in ailesiyle yemek yediği sırada polisler tarafından kimlik göstermediği için gözaltına alınmasını kınıyoruz.

* Olay sonrasında TBB Avukat Hakları Merkezimizin üyesi Av. Şenol Yücesoy Mersin’den Birliğimiz adına destek olmak üzere Hatay’a intikal etmiştir.

* Polisin kimlik sorma yetkisi vardır. Ancak PVSK md. 4A’nın özü, polisin tanıdığı halde bir kişiye kimlik sormasına izin vermez.

* Kanunen il Cumhuriyet Başsavcısı ile eşit kurumsal pozisyonda bulunan baro başkanının o ilde görev yapan polis memurları ve özellikle amirleri tarafından tanınmaması hayatın olağan akışına aykırıdır.

* Bu sebeple Hatay Barosu Başkanına yapılan uygulama ve sonrasındaki fiziki müdahale keyfidir ve kanuna aykırıdır. Sorumlular hakkında adli ve idari yaptırım uygulanması gereklidir. TBB konunun takipçisi olacaktır.

“SÖYLEMEYE MECBURSUN”

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

* Makul şüphe mi var? Söylemeye mecbursun. Önleme araması için karar mi var? İbraz etmeye mecbursun. Bunları yapmıyorsan “polis” olamazsın.

* Olamadığın, kendini “devlet” zannetmenden belli… Kimse “hukuk devletinden” bahsedemiyorsa sorumlusu bunlardır.

BAROLARDAN TEPKİ YAĞDI

Gözaltı uygulamasına birçok baro ve baro başkanı tepki gösterdi.