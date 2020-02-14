Elazığ’daki binaların hasar tespitleri askıya çıkıyor!

Sivrice merkezli Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen depremde 41 vatandaş hayatını kaybetmiş, çok sayıda bina hasar görmüştü.

Depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde bin kişilik bir ekiple kent genelinde hasar tespit çalışması yürütülmüştü.

Hasar tespit çalışmaları tamamlanırken, binaların durumuna ilişkin listelerin 17 Şubat’ta muhtarlıklarda askıya çıkarılacağı bildirildi.

Elazığ Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

* Kıymetli hemşehrilerimiz, 24 Ocak’ta meydana gelen deprem dolayısıyla binalarda oluşan hasarlara ilişkin hasar tespit çalışmaları tamamlanmış olup, 17/02/2020 Pazartesi günü itibariyle muhtarlıklarda 30 gün süreyle askıya çıkarılacaktır.

* Bu listelerle ilgili itiraz başvurularının yapılabileceği, 15 okulun listesi de yarın vatandaşlarımızla paylaşılacaktır.