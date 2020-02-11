Elazığlı Depremzedeler: Bize yardım ulaşmıyor

Elazığ’da 6,8 büyüklüğündeki depremin evlerine zarar vermesi nedeniyle binlerce vatandaş hâlâ çadırlarda kalmaya devam ediyor. Merkez bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde çadırlarda hayatlarını sürdürmeye çalışan depremzedeler ise kendilerine yeterince yardım yapılmadığını iddia ediyor. Zor durumda kaldıklarını belirten depremzedeler, “Depremde o kadar para toplandı bu paralar nereye gitti?” diyerek duruma tepki gösterdi.

“MİLLET AÇ, SUSUZ, SABAHA KADAR SOĞUKTAN DONUYOR”

Kendi mahallelerine yetirince yardım yapılmadığını, bu nedenle vatandaşların aç, susuz olduğunu söyleyen depremzede Gaffure Aşık, “Çadırlarımız çok soğuk. Vekillerimiz dayanabiliyorlarsa bir gece çadırda kalsınlar. Bir gece burada kalsınlar, ne yaşanıyor burada görsünler. Millet burada aç, susuz doğru düzgün yemek gelmiyor buraya. Gece 12’de gelip çorba dağıtıyorlar. Geceleri hangi çocuk uykudan kalkıp çorba içiyor? Sıcak bir yemek yok, sıcak bir ortam yok, herkes sabahlara kadar soğuktan donuyor. Buraya gelen battaniye ve erzaklar şehir dışından gelen kişilerin yardımları. Depremde o kadar para toplandı bu paralar nereye gitti? Dört tane vekil çıkardık. Bu vekiller ne yapıyor, uyuyorlar mı? Bu dört vekil bir Gürsel Erol, bir Şahin Şerifoğulları olamadılar bence gidip istifa etsinler” diye konuştu.

“BENİ BORÇLANDIRIP EV VERECEKLER”

Yeni yapılacak ve depremzedelere verilecek evler ile vatandaşın borçlandırıldığını ifade eden Gaffure Aşık, şöyle konuştu:

“Burada kentsel dönüşüm yapacaklar ve bizlere bir bedel karşılığında ev verecekler benim kira ödeyecek durumum mu var? Kaldı ki burada yaşayanların hiçbirisinin kira ödeyecek durumu yok. Burada oturan insanların hepsi yoksul kesim, hepsi yazın çalışıp kışın yiyen insanlar. Elazığ’da zaten iş sorunu vardı bu depremden sonra komple işsizlik oluştu.

Yeni evlerin yapılacağı yerler bizlerin tapulu malları. Tapumuzun üzerine üç katlı beş katlı binalar dikecekler sonra benim malımın üzerinden beni borçlandırarak ev verecekler. O ev benim başıma da yıkılsa ben o enkazın dibinde de kalsam ben hiçbir şekilde vermiyorum.

Elazığ doğunun kalesidir ama öksüzdür sahibi yoktur. Elazığ’a sahip çıksınlar artık şimdiye kadar Elazığ’a sahip çıkılmadı bu saatten sonra sahip çıkılsın.”

“MİLYONLARCA YARDIM GELDİ HANİ BU PARALAR?”

Elazığ’a milyonlarca lira yardım geldiğini belirten ve bu paraların nerede olduğunu soran depremzede Tahir Güler, “Burada kurulan çadırlarda devlet tarafından hiçbir yardım gelmiyor. Şahıslar tarafından yardımlar geliyor. Elazığ’a milyonlarca yardım geldi hani bu paralar? Burada bizim hakkımızı koruyan ve bize sahip çıkan kişi Gürsel Erol. Gürsel Erol Elazığ’ın afet bölgesi ilan edilmesini isterken dört vekil buna karşı çıktı. Biz Elazığ’ın afet bölgesi ilan edilmesini istiyoruz” diye belirtti.

“NE BELEDİYE, NE DE VALİLİKTEN YARDIM GELİYOR”

Belediye ve Valilikten yardım alamadıklarını ifade eden 55 yaşındaki Altun Erdemci, “Ben lojmanlarda oturuyordum evim yıkıldı hiçbir yerden tek bir yardım alamadım. Yeni yapılacak olan evlerde kiracı olarak girmek istemiyoruz çünkü kira ödeyecek durumumuz yok. Benim sadece bir yeşil kartım var engelli bir çocuğum var. Eşim eve üç kuruş para getirmek için sabahtan akşama kadar çöplerden plastik topluyor ben de merdiven yıkıyorum. Yardım almak için her yere başvuru yaptık ama bir yardım alamadık. Bizlere öğrencilerden yardım geliyor. Ne belediyeden ne de valilikten herhangi bir yardım gelmiyor” şeklinde konuştu.

“SADECE ÇORBA GELİYOR”

Yardım olarak sadece çorba geldiğini belirten depremzede Aziz Erdemci de şunları söyledi; “Burada yaşayan insanlar perişan halde yardımlar geliyor başka yerlere götürülüyor. Buraya herhangi bir yardım yok, sadece çorba geliyor. Biz burada eziliyoruz. Böyle bir şey olur mu? Biz bunlara oy verdik vekil seçtik hani bunların yardımları nerede?”