Olay Beşiktaş Bebek sahilinde meydana geldi. Elektrikli scooter kullanan iki kadın kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası bir kadının kolu ve yüzü kanlar içinde kaldı.

Kaza yapan kadına etrafta bulunan vatandaşlar yardım etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından kadın, taksiyle hastaneye götürüldü.

YASAL DÜZENLEME GÜNDEMDE

İstanbul'da kullanımı giderek artan elektrikli scooter'larla ilgili düzenleme yapılması gündemde.

İstanbul Valiliği bünyesinde bulunan Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, elektrikli scooter’ların iyi bir ulaşım aracı olduğunu ancak yasal düzenleme yapılarak güvenlik risklerinin önüne geçilmesi gerektiğini belirtmişti. Hükümetin de düzenleme için hazırlık yaptığı belirtiliyor.

Elektrikli scooter kiralama uygulaması Martı’nın kurucusu olan Alper Öktem, kanuni yaş sınırının 11 olduğunu ancak kendi inisiyatifleriyle bu sınırı 18 olarak belirlediklerini dile getirmişti.

Scooter kullanıcıları da şirketler de tartışmaların son bulması için elektrikli scooter yasasının bir an önce hazırlanmasını bekliyor.

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