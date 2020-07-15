Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Elektrikli scooter kullanan iki kadın kafa kafaya çarpıştı!

İstanbul'da 2 kadın, elektrikli scooter kullanırken kafa kafaya çarpıştı. Kazada kolu ve yüzü kanlar içinde kalan bir kadın, taksiyle hastaneye götürüldü.

17:43 -
Haberler Gündem
Elektrikli scooter kullanan iki kadın kafa kafaya çarpıştı!

Olay Beşiktaş Bebek sahilinde meydana geldi. Elektrikli scooter kullanan iki kadın kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası bir kadının kolu ve yüzü kanlar içinde kaldı.

Kaza yapan kadına etrafta bulunan vatandaşlar yardım etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından kadın, taksiyle hastaneye götürüldü.

YASAL DÜZENLEME GÜNDEMDE

İstanbul'da kullanımı giderek artan elektrikli scooter'larla ilgili düzenleme yapılması gündemde.

İstanbul Valiliği bünyesinde bulunan Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, elektrikli scooter’ların iyi bir ulaşım aracı olduğunu ancak yasal düzenleme yapılarak güvenlik risklerinin önüne geçilmesi gerektiğini belirtmişti. Hükümetin de düzenleme için hazırlık yaptığı belirtiliyor.

Elektrikli scooter kiralama uygulaması Martı’nın kurucusu olan Alper Öktem, kanuni yaş sınırının 11 olduğunu ancak kendi inisiyatifleriyle bu sınırı 18 olarak belirlediklerini dile getirmişti.

Scooter kullanıcıları da şirketler de tartışmaların son bulması için elektrikli scooter yasasının bir an önce hazırlanmasını bekliyor.

İLGİLİ HABERElektrikli scooter'lara yasal düzenleme bekleniyorElektrikli scooter'lara yasal düzenleme bekleniyor İLGİLİ HABERÜlke ülke elektrikli scooter kanunlarıÜlke ülke elektrikli scooter kanunları
Almanya Bebek Beşiktaş Bilim Corona Ekonomi Fransa İngiltere İspanya istanbul Kadın kaza Mustafa Ilıcalı sigorta Türkiye
Son güncelleme: 17:49 15.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more