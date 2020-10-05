Erdoğan’dan Azerbaycan’a destek: Türkiye bütün imkanları kullanmaya kararlıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Corona virüsüyle mücadeleye değinen Erdoğan, yerli aşı çalışmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

“İNSAN ÇALIŞMALARI İÇİN BİN DOZ AŞI ÜRETİLECEK”

* Yerli aşı geliştirme çalışmalarında oldukça ileri bir düzeye gelindi. Bu anlamda yapılan yatırımların, desteklerin birer birer icraata dönüşmesinin haklı kıvancı içerisindeyiz.

* 13 ayrı çalışması başlatılmıştı. 5 tanesi insan çalışma safhasına yaklaştı. Alt yapısı uygun firmamızın ayda 20 milyon doz kapasitesi bulunuyor.

* İkinci bir firmamızın da üretim altyapısını tamamlamasıyla bu rakam ayda 50 milyon dozun üstüne çıkabilecektir. İnsan çalışmaları için önümüzdeki ay bin doz aşı üretilmiş olacak.

“KUŞATMA ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYORUZ”

Terörle mücadeleye değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü;

* Önümüze bir harita alıp, özellikle son 10 yılda oluşan krizlere bakınca Türkiye’nin tam manasıyla bir kuşatma altına alınmaya çalışıldığını görüyoruz. Elbette bedeller ödüyoruz, Terörle mücadelede verdiğimiz her şehidin acısı ilk günkü gibi yüreğimizde tazedir. Türkiye terörle mücadelede tarihinin en başarılı dönemini yaşıyor. Kuşatmanın zincirlerini birer birer kırıyoruz.

* Ülkemizi bölgesel ve küresel tüm meselelerde dışarıda bırakıp sadece alınan tedbirleri alınan kararlara tabi kılma politikalarını çökerttik. Bugün Türkiye bölge ve dünya siyasetinde onurlu ve etkili bir konumda bulunuyor. Bugün Türkiye insanlığın vicdanı olarak her konuda söz söylecek ve bunu dinletecek bir iradeye sahiptir.

* Bugün Türkiye kendisiyle beraber tüm dostlarına ve kardeşlerine destek verebilecek ve arkasında durabilecek bir seviyeye ulaşmıştır. Halen çektiğimiz sıkıntıların karşılığını çok yakında karşılığını alacağız. Karadeniz’de keşfettiğimiz doğalgaz rezervi bunun ilk müjdesidir.

* Son 7 yıldır, maruz kaldığımız saldırılar nedeniyle 2023 hedeflerinden asla taviz vermedik. Ülkemizi hem krizlerden kurtarıyor hem hedeflerine yaklaştırıyoruz.

“ERMENİLERİN YAPTIKLARI KATLİAMLAR CEZASIZ BIRAKILDI”

8 gündür devam eden Azerbaycan-Ermenistan gerilimine de değinen Erdoğan, Azerbaycan’a destek mesajı verdi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

* Son dönemde bölgemizdeki en önemli hadise işgalci Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına yaptığı girişimlerdir.

* Üstelik Karabağ’da sadece işgal değil aynı zamanda insanlığın yüz karası katliamlar gerçekleştirilmişti. Ermenilerin yaptıkları katliamlar cezasız bırakıldı.

* ABD, Fransa ve Rusya tarafından oluşturulan Minsk grubu sorunu çözmedi. Kardeş Azerbaycan halkı yıllardır hem işgalin hem de kayıplarının acısını yaşadı. Şu ana kadar Karabağ’daki yerleşim yeri işgalden kurtarıldı.

* Türkiye olarak en başından beri Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu söylüyoruz. Azerbaycan’ın topraklarını kurtarmasına destek vermek her devletin vazifesidir.

* Uluslararası toplum Karabağ ve Azerbaycan toprakları işgal edilirken sessizliğe bürünmüştü.

* Türkiye elindeki gücü ve imkanları bu haksız, hukuksuz, çirkin oyunu bozmakta kararlıdır. Bunun için BM’de ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyoruz.

* Azerbaycan’ın Karabağ’ı ve işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde yaptıklarımız bundan ibarettir.

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