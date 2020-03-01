Esad rejimi hedefleri böyle vuruldu… Dikkat çeken gelişme: 3 oldu!

27 Şubat'ta İdlib’deki 34 Mehmetçiğin şehit olduğu menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Esad rejiminin verdirilen kayıpları açıkladı. Daha önce BUK (SA-17), bir Pantsir S1 (SA-22) olarak açıklanan imha edilen hava savunma sistemi sayısı 3’e yükseldi.

Son açıklamada imha edilenler arasına bir adet İHA da yer aldı.

İşte imha edilen Esad rejimi unsurları:

* Bir İHA

* 8 helikopter

* 103 tank

* 19 zırhlı personel taşıyıcı

,

* 72 Top/Obüs/ÇNRA

* 3 hava savunma sistemi

* 15 tanksavar/havan

* 56 zırhlı araç

* 9 mühimmat deposu

* 2 bin 212 rejim askeri

Öte yandan Esad rejimine yönelik harekata dair yeni görüntüler de yayınlandı.