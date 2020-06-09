Eski sevgili, hemşireye dehşeti yaşattı! Bu kez tutuklandı

Hemşire Ceylan G., 6 Haziran’da eski sevgilisi Nazır İ. tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle emniyete başvurdu. Darp edildiğini belirten genç kadının şikayeti üzerine Nazrı İ., polis ekiplerince gözaltına alındı. Ancak, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SOKAKTA DARP ETTİ, BOYNUNDAN BIÇAKLADI

Serbest kalan Nazır İ., Ceylan G.’nin peşini bırakmadı. Ceylan G., 8 Haziran’da evine giderken, saat 21.45 sıralarıda eski sevgilisi tarafından önü kesildi. Genç hemşireyi sokak ortasında darp eden Nazır İ., genç hemşireyi boynundan ve elinden bıçakla yaraladı. Olayı gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

TUTUKLANDI

Olay yerine kısa sürede giden Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nazır İ.’yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelinin bu kez tutuklanmasına karar verildi.

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