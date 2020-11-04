Filistin ekseninde dünyadaki tüm gelişmelerin özeti: Filistin benimdir

Uzun süredir böyle bir kitap yazmayı düşündüğünü söyleyen ancak başka konular gelişince Filistin'in geri planda kaldığını söyleyen Mahalli “Oysa başka dediğim konuların hemen hemen tümünün dolaylı-dolaysız Filistin'le mutlak bir ilişkisi bulunmaktadır. Örneğin herkesin bildiği şu Arap Baharı hikayesi. Bahar'la birlikte bölge ülkelerinin tümü perişan oldu ve bundan yararlanan ya da karlı çıkan belki de tek ülke var; o da İsrail. Ayrıca inançları gereği en çok İsrail düşmanı olması gereken ÖSO, IŞİD, NUSRA ve benzeri ılımlı ya da radikal İslamcı silahlı grupların militanları bulundukları ülkelerde çok kanlı eylemlerde bulunarak yüz binlerce Müslümanı hunharca öldürürken İsrail'e yönelik bir tek kurşun sıkmamışlardır. Bazen de Suriye ordusuyla çatışmalarda yaralanan militanları İsrail helikopterleri alıp götürüyor, tedavi ediyor sonra tekrar cepheye sürerek Suriye ordusuyla savaşmalarını sağlıyordu. İsrail karşıtı ülkeler Bahar'la birlikte perişan edildikten sonra Körfez ülkelerinin sultan, kral, emir ve şeyhleri İsrail'le barış anlaşması imzalamak için sıraya girdiler. Önce BAE ve Bahreyn yakında da Umman, Suudi Arabistan, Sudan ve başkaları olacak. Belki de Türkiye dostu Katar da…”

DOĞALGAZI İSTİYORLAR

15 Eylül'de Beyaz Saray'da imzalanan Abraham yani İbrahim Barış Anlaşması'na dikkat çeken Mahalli, “Anlaşmanın adına ve İsrail medyasının yazdıklarına bakılırsa Yahudiler Mekke, Medine, Zemzem Suyu ve Körfez ülkelerinin petrol ve doğalgazını istiyor. Tüm bunların dışında bölgedeki nehirleri yani Nil, Fırat ve Dicle'yi o da yetmezse Akdeniz ve Kızıldeniz'i de istiyorlar” derken kitap matbaa aşamasındayken son anlaşmanın imzalanması nedeniyle bu bilgilerin özet kısmını kitaba eklemiş. Filistin ile ilgili tüm soruların yanıtını bu kitapta bulabileceğinizi söyleyen Mahalli şöyle konuştu: “Kitabın adına takılmamalı. Kitap Filistin ekseninde dünyadaki gelişmeleri özetliyor. Yalnızca son üç yılda binlerce makale ve haber okudum. Hepsinden yararlandım. Bazı haber ve makalelerin bazı bölümlerini olduğu gibi alarak kitapta kullandım. Yararlandıklarının adlarını kitapta belirttim ve hepsine çok teşekkür ediyorum. Filistin'le ilgili dünya dillerinde kesin milyonlarca kitap yazılmıştır. İşin içinde din olunca ortak bir paydada buluşmak imkansız. Onun için tüm dünya en az on bin yıldır 27 bin kilometre karelik bir toprak parçasıyla ilgileniyor. Bu coğrafyanın yazılı olan tüm tarihinde her zaman Filistin sorunu olmuştur. Kavgalar ve savaşların tümü Filistin'le ilgilidir.

YAHUDİLİK DİNDİR, IRK DEĞİL! BU COĞRAFYADA DOĞMUŞTUR

Kitapta, bildik yerleşik bazı algıların doğru olmadığını kanıtlamaya çalışan Hüsnü Mahalli ‘Araplar Türkler'i arkadan vurdu' algısının ve ‘Filistinliler toprağını satıp kaçtı' algısının kitabı okuyanların palavra olduğunu göreceklerini ve Yahudi soykırım hikayesinde de abartı olduğunu söylüyor. Mahalli, Yahudi sorunuyla ilgili ilginç bilgilerin de kitapta yer aldığını belirterek şunları anlattı: “Kitapta yazdığım her şeyin okuyucular tarafından sorgulamasını istiyorum. İlle de yüzde yüz ben doğruyum diye bir iddiam yok.

YALAN SÖYLEMEZLER

Örneğin, binlerce yıldır Rusya, Ukrayna, Çin, Etiyopya, İspanya, Irak, İran ve daha başka onlarca ülkede yaşayan Yahudiler nasıl aynı ırktan olabilir. Yahudilik bir dindir, ırk değildir. Bu sav Batı dünyasında da uzun süredir tartışılmaktadır. Müslümanlık ve Hıristiyanlık gibi Yahudilik de semavi bir din olarak bu coğrafyada doğmuştur ve dünyaya yayılmıştır. Ama dünyada 1.7 milyar Müslüman ve 2.2 milyar Hıristiyan olurken Yahudiler'in sayısı 15 milyon civarında kalmıştır. İşin ilginç olan tarafı da bunlar dünyanın dört bir yanından gelerek “Filistin bizimdir” deyip orada İsrail devletini kurmasıdır. Bu gelişmeleri ve yaşananları kitabımda uzun uzun anlattım.”

Kitabın tanıtımında şu bilgilere yer verilmişti: İsrail'e karşı direnişe katılan Filistinli bir genç, kendisi öldükten sonra annesine verilmek üzere bir mektup yazmış ve arkadaşına vermiş. Mektubu alan annesi hiç ağlamadan okumuş: Anacığım, vatanımı kurtarmadan öldüğüm için sakın kızma bana. ‘Yafa portakallarımız çiçek kokacak.' Unutma bunları sen söylemiştin bana. Analar yalan söylemez çocuklarına.

‘KIBRIS YAHUDİLER'İN İLGİ ALANI İÇİNDE'

“Filistin Benimdir” kitabında AKP ve İsrail ilişkisi ile ilgili uzun bir bölüme yer veren Hüsnü Mahalli, bu bölümü şöyle özetliyor: “AKP kurulmadan önce, iktidar olduktan sonra ve bugüne kadar geçen 17 yılda olup biten bütün gelişmeleri özetledim. Örneğin Mavi Marmara (İHH'nin organize ettiği Gazze'ye insani yardım taşıyan 6 gemiye İsrail'in 31 Mayıs 2010'da yaptığı müdahale) hikayesi. Doğu Akdeniz'deki gaz savaşları dahil. İsrail, Doğu Akdeniz ülkesidir ve Kıbrıs Rum tarafı ve Yunanistan'la stratejik işbirliği içinde. Ayrıca Kıbrıs adası oldum olalı Yahudiler'in ilgi alanı içindedir. Örneğin Kanuni'den bu yana. O konuyla da ilgili olarak kitapta ilginç detaylar var.”