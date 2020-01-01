Filtresiz santral mühürlendi… 14 tane daha var!

Manisa'nın Soma ilçesindeki Konya Şeker’e ait termik santrale, verilen 1 aylık süreye rağmen bacalara filtre takılmaması nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından gece yarısı santralin kömür giriş kapıları mühürlendi.

Termik santraldeki 3 bacaya filtre takılması için 1 ay süre verildi. Fakat bu süre zarfında bacalara filtre takılmadı. Bunun üzerine harekete ekipler, gece yarısı harekete geçti. Yetkiller, yeni yılın ilk dakikalarında polis ekipleri eşliğinde gittikleri Soma Termik Santrali’ni, mühürleyerek faaliyeti durdurdu.

HALK KARARI SEVİNÇLE KARŞILADI

İçinde her birinde 1 buhar türbini jeneratörü, 1 kazan, 1 kondeser, 1 soğutma kulesi olan ve 165 megawatt gücünde 6 ünitesi bulunan Soma Termik Santrali’nin hava kirliliğine neden olduğunu söyleyen yöre halkı, kararın veto edilmesini sevinçle karşıladı. Vatandaşlar, 2 ünitesi 1 bacaya bağlı olan santralin bacalarına filtre takılması halinde ilçede sağlık sorunlarının azalacağını kaydettiler.

GÖZLER DİĞER SANTRALLERDE

Soma’dan gelen mühür işlemi gözleri Türkiye’nin çeşitli illerindeki diğer 14 termik santrale çevirdi.



SANTRALLERDEN 4’Ü ERDOĞAN’IN ‘AZARLADIĞI’ TAHİR ÇELİK’İN

Bu santrallerden 4’ü Çelikler Holding’e ait. Enerji sektörünün önemli şirketlerinden birisi olan Çelikler Holding’in yönetim kurulu başkanlığını Tahir Çelik yürütüyor.

Tahir Çelik’in ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonuyla gündeme gelmişti. Erdoğan’ın ABD dönüşünde Çelikler Holding'in sahibi Tahir Çelik'i aradığı ve “Biz sana süre verdik. Şimdiye kadar ne yaptın?” diye çıkıştığı öğrenilmişti.

Çelik’in ise Erdoğan’a “Sayın Cumhurbaşkanım, 10 bin kişiye ekmek yediriyoruz. Biz bunun altından kalkamayız. Sürenin uzatılmasını talep ediyoruz” dediği, Erdoğan’ın da bu yanıt üzerine bu defa sesini yükselterek “Süre uzatımına rağmen sen hiçbir şey yapmamışsın” diye çıkıştığı, Ankara kulislerinde konuşulmuştu.

Holding sahibinin Erdoğan’ın azarına “O zaman ben bırakayım” diye yanıt verdiği Erdoğan’ın da “Ben sana onu demiyorum. Ne yaptın, onu soruyorum” diye çıkışmaya devam ettiği öğrenilmişti.

SANTRALLERDEN İKİSİ KAMUNUN İKİSİ TURGAY CİNER’İN

Tartışmalara konu olan santrallerden ikisi, Show Tv ve Habertürk TV’nin de sahibi olan Turgay Ciner’e ait.

Ciner’in biri Ankara/Nallıhan, diğeri Şırnak/Silopi’de ‘bacasız’ iki kömürlü termik santrali bulunuyor. 15 bacasız santralden ikisi ise kamu malı yani devletin.

KONYA ŞEKER’İN 3 SANTRALİ VAR

Bir çiftçi kooperatifi olan Konya Şeker Fabrikası’nın da biri Sivas-Kangal’da ikisi Manisa-Soma’da olmak üzere 3 termik santrali bulunuyor.

SANTRALLERDEN İKİSİ NİHAT ÖZDEMİR VE İBRAHİM ÇEÇEN’İN

2 buçuk yıl daha ‘bacasız’ faaliyet sürdürmek isteyen ancak Erdoğan’ın vetosuyla bunu başaramayan santrallerden ikisi ise Erdoğan’a yakın iş adamlarından Nihat Özdemir’e ait.

Nihat Özdemir’in sahibi olduğu Limak, İbrahim Çeçen’in sahibi olduğu İÇTAŞ ile birlikte Muğla’da 2 termik santral işletiyor.

CEYHAN SALDANLI VE MUSTAFA YOLBULAN’IN DA BİRER BACASIZ SANTRALİ BULUNUYOR

Diğer iki bacasız termik santrallerin sahibi ise İş adamı Ceyhan Saldanlı ile Mustafa Yolbulan.

Zonguldak Çatalağzı Termik Santrali, Ceyhan Saldanlı’ya ait Bereket Enerji için çalıştırılırken, Karabük’teki Kardemir Termik Santrali ise yönetim kurulu başkanlığını Mustafa Yolbulan’ın yaptığı Kardemir A.Ş. için çalıştırılıyor.