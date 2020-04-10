Fırınlar açık ama ekmekleri kim alacak? Ekmek almaya gitmek yasak mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan 31 ilde sokağa çıkma yasağı sornası ekmek üretiminde bulunan fırın ve unlu mamül ruhsatlı iş yerlerinin açık olacağı açıklandı.

Ancak karardaki bu madde bu iş yerlerinden kimlerin alışveriş yapacağı şeklinde bir soruyu gündeme getirdi.

Sokağa çıkma yasağı kapsamında kapatılan market ve bakkalara ekmek veremeyecek olan fırınalar 48 saat boyunca yaptıkları ekmekleri nasıl satacak bilinmiyor.

Bakanlık sokağa çıkma yasağından istisna olan kişileri şu şekilde açıklamıştı:

“a- Bu genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İş yeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanları,

b- TBMM çalışanları,

c- Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar,

d- Acil çağrı merkezler çalışanları,

e- Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,

f- Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb.

kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

g- Ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar,

h- Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,

i- Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

j- PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları,

k- Demirçelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan

l- Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar,

m- Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar,

n- Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar”

SOYLU’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 büyükşehir ve Zonguldak için ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla karar alındığını belirten Soylu, “Telaşa gerek yok. Yarın fırınlar açık, kendi araçlarıyla dağıtacaklar. Marketler açık değil ve toplu taşıma araçları çalışmayacak” ifadesini kullandı.