Gazeteci Hakan Aygün tahliye olduğu davadan gözaltına alındı!

Gazeteci Hakan Aygün, geçen nisan ayında sosyal medya hesabından yaptığı “Ey IBAN edenler” paylaşım nedeniyle gözaltına alınmış ve bir süre tutuklu kalmıştı. Aygün'ün aynı dava nedeniyle ikinci kez gözaltına alındığı öğrenildi.

Hakan Aygün'ün aynı davadan ikinci kez yine teknesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alındığı ve Datça Savcılığı'nda ifade verdiği öğrenildi. Aygün savcılıktan sonra yaptığı açıklamada, “Tutuklanıp tahliye olduğum davadan tekrar yakalama kararıyla teknede sahil güvenlik tarafından gözaltına alınarak Datça Savcılığı’na götürüldüm ve serbest bırakıldım. Cezaevindeyken ifadeye gidememişim. Böylece aynı suçlamadan iki kere yakalanmış oldum” dedi.

“HEM KARADA HEM DENİZDE GÖZALTINA ALINAN İLK GAZETECİ OLDUN, SIRA HAVADA”

Bu arada SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil’in, gözaltına alınan gazeteci Hakan Aygün’e yolladığı mesaj sosyal medyada binlerce beğeni aldı: Hem karada hem denizde gözaltına alınan ilk ve tek gazeteci oldun, erişilmez bir rekor için sıra havada :))

“DEVLETİM BENİ SEVİYOR, SÜREKLİ TEKNEMDELER”

Gözaltı sürecini esprili bir dille yorumlayan Hakan Aygün, sosyal medya hesabından şu paylaşımlarda bulundu: Devletim beni seviyor; ya hapse atıp koruyor; ya da sürekli teknemdeler. Her gittiğim yerde bizim Sahil Güvenlik teknemi ziyarete başladı. Çok enteresan. Çocuklarımıza hep kolaylık gösteriyorum tabii, görüntülemiyorum. Palamutbükü'nde de bir tek bana uğradılar, sağ olsunlar.

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