Giresun’daki felaketle ilgili çarpıcı gerçek! Menfezin çökeceğini yedi ay önce haber verdi, kimse umursamadı!

Giresun’da önceki akşam meydana gelen sel sonrası mahsur kalan vatandaşlara yardım etmek için yola çıkan ve içinde beş jandarmanın bulunduğu araç Tirebolu-Doğankent-Torul karayolunda bulunan bir menfezin çökmesi sonucu azgın sularda kayboldu. Kaybolan jandarmalardan üçünün cansız bedenine ulaşılırken, iki asker ve bir iş makinesi operatörünü arama çalışmaları sürüyor.

Tirebolu’nun Karaahmetli köyünde yaşayan ve çöken menfezin kendi arazisinden geçen yolda bulunduğunu ifade eden Ahmet Karadeniz, SÖZCÜ’ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

KARAYOLLARI’NA GİTTİM, ‘BİR ŞEY OLMAZ DEDİLER’

Karayolları Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü’ne 14 Şubat 2020 günü dilekçe verdiğini belirten 71 yaşındaki Karadeniz, “Üç yıldır dereden çakıl ve kum çıkaranlarla uğraşıyorum. Dere yatağından kum, çakıl çıkararak menfezin altının boşaltıldığını gördüm. Birkaç kez buradaki karayolları şefliğine gittim. ‘Bir şey olmaz’ diyerek beni geri gönderdiler. Sonra 10. Bölge Müdürlüğü’ne dilekçe yazdım” diye konuştu.

15 GÜN ÖNCE HABER VERDİM, GELMEDİLER

İlkokul mezunu olduğunu, yazdığı dilekçede dili döndüğü kadar durumu anlattığını belirten Ahmet Karadeniz, şunları söyledi: Burada 1980 ve 1988 yılları arasında su taşkınları oldu. Menfez, taşkın suyu kaldırmadı. Balçık doldu. Bunu da onlara hatırlattım. Menfezin giriş ve çıkışlarının sağlam dolguyla en az 50 metre doldurulmasını istedim. Önce dilekçeme cevap verdiler sonra buraya gelip menfezin ön tarafına beton bloklar koydular. Ama bu blokların menfezle alakası yoktu. Selden 15 gün önce telefon edip bunu durumu da bildirdim. Geleceklerini söylediler ama gelmediler. Selde gördük ki bloklardan eser kalmadı. Çakıl kum ocakları nedeniyle menfezin ön tarafında 30-40 metre uçurumlar oluşmuştu.

DEREDE 12 TANE ÇAKIL KUM OCAĞI VAR

Giresun Mimarlar Odası başkanı Gökhan Göksu ise, facianın yaşandığı yerde ayrıntılı bir inceleme yapamadıklarını söyleyerek, “Tehlike devam ettiği için yetkililer uzaktan bakmamıza izin verdi. Ama gördüğümüz kadarıyla menfezin yarısı kırılmış. Duvarlar yok olmuş. Derenin üstünde HES’ler ve yaklaşık 12 tane kum çakıl ocağı var. Menfezin bulunduğu yerde de bir ocak varmış. Bunun bir etkisi olmuş olabilir. Vatandaşlar menfezin altının boşaldığını söylüyor. Bu konunun takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.