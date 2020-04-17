Göç idaresinin çatısında cemaatle namaz!

Sınır kapılarının açılmasının ardından Edirne’den yurt dışına gitmek isteyen ancak geçiş yapamayan ya da Yunanistan tarafından yakalanıp geri gönderilen bir grup göçmen otobüslerle Bolu'ya getirildi.

Göç İdaresi Müdürlüğünde kayıt işlemleri yapılan göçmenlerden bazıları bir ara binanın çatısına çıktı. Burada bazı göçmenler gruplar halinde oturup sohbet etti.

CEMAATLE NAMAZ KILDILAR

Corona virüsüyle mücadele kapsamında camiler kapatılıp cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesine rağmen, Göç İdaresi Müdürlüğünün çatısına çıkan bir grup göçmen sosyal mesafeyi umursamadan saf tutup cemaatle namaz kılması dikkat çekti.

Tepki çeken bu olay bir vatandaş tarafından kaydedildi. Namazı bitirdikten sonra göçmenler bir süre daha toplu bir şekilde sohbet edip çatıdan ayrıldı.