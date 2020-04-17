Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Göç idaresinin çatısında cemaatle namaz!

Bolu Göç İdaresi Müdürlüğü'nün çatısında bir grup insan sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak cemaatle namaz kıldı. Bazılarının da grup halinde oturup sohbet etmesi dikkat çekti.

İsmail AKDUMAN
19:22 -
Haberler Gündem

Sınır kapılarının açılmasının ardından Edirne’den yurt dışına gitmek isteyen ancak geçiş yapamayan ya da Yunanistan tarafından yakalanıp geri gönderilen bir grup göçmen otobüslerle Bolu'ya getirildi.

Göç İdaresi Müdürlüğünde kayıt işlemleri yapılan göçmenlerden bazıları bir ara binanın çatısına çıktı. Burada bazı göçmenler gruplar halinde oturup sohbet etti.

Foto: Sözcü

CEMAATLE NAMAZ KILDILAR

Corona virüsüyle mücadele kapsamında camiler kapatılıp cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesine rağmen, Göç İdaresi Müdürlüğünün çatısına çıkan bir grup göçmen sosyal mesafeyi umursamadan saf tutup cemaatle namaz kılması dikkat çekti.

Tepki çeken bu olay bir vatandaş tarafından kaydedildi. Namazı bitirdikten sonra göçmenler bir süre daha toplu bir şekilde sohbet edip çatıdan ayrıldı.

İLGİLİ HABERSokağa çıkma yasağı öncesi semt pazarlarındaki vatandaşlar sosyal mesafe dinlemediSokağa çıkma yasağı öncesi semt pazarlarındaki vatandaşlar sosyal mesafe dinlemedi

 

 

bodrum Bolu CHP Corona Cuma Edirne Muğla Sözcü Yunanistan
Son güncelleme: 19:30 17.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more