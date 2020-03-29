Gözaltına alınan TIR şoförü serbest bırakıldı!

Malik Yılmaz isimli TIR şoförü, sosyal medya hesabı üzerinden evde kal çağrılarını kendi üslubu ile eleştirmiş, ardından da gözaltına alınmıştı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI İLE SERBEST BIRAKILDI

Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne nakledilen Yılmaz, adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

“KANUNLARA UYMAMAYA TEŞVİK”

Gelişmeyle ilgili Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Şahıs hakkında ‘Kanunlara uymamaya teşvik’ suçundan adli işlem başlatılmıştır” denilmişti.