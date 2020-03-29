Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Gözaltına alınan TIR şoförü serbest bırakıldı!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan TIR şoförü Malik Yılmaz, ifadesinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Can ÇAPAR / Hatay
22:43 -
Haberler Gündem

Malik Yılmaz isimli TIR şoförü, sosyal medya hesabı üzerinden evde kal çağrılarını kendi üslubu ile eleştirmiş, ardından da gözaltına alınmıştı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI İLE SERBEST BIRAKILDI

Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne nakledilen Yılmaz, adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

“KANUNLARA UYMAMAYA TEŞVİK”

Gelişmeyle ilgili Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Şahıs hakkında ‘Kanunlara uymamaya teşvik’ suçundan adli işlem başlatılmıştır” denilmişti.

İLGİLİ HABER“Evde nasıl kalayım?” diyen TIR şoförü gözaltına alındı!“Evde nasıl kalayım?” diyen TIR şoförü gözaltına alındı!
Emniyet Hatay sosyal medya
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more