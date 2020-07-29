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Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme!

Tunceli’de 5 Ocak’ta kaybolan ve günlerdir haber alınamayan Gülistan Doku’nun (21) avukatı Ali Çimen, baş şüpheli Zaynal Abakarov’un Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesinin alınmasına ve polis zoruyla getirilmesine karar verdiğini açıkladı.

Evren DEMİRDAŞ
16:46 -
Haberler Gündem
Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme!

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan Gülistan Doku'dan (21) günlerdir haber alınamıyor. Doku'nun en son görüştüğü kişi olan ve olayda adı baş şüpheli olarak geçen Zaynal Abakarov'un tutuklanması için ailenin yapmış olduğu başvuru Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedilmiş ve aile de duruma tepki göstermişti. Doku'nun avukatı Ali Çimen SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada başsavcılığın Abakarov'un polis zoruyla getirilerek ifadesinin alınmasına dair karar aldığını söyledi.

“İNFİAL OLUŞTURDU”

Baş şüphelinin ifadesi sonrasında tutuklanmaya sevki konusunda karar verilip verilmeyeceğini belirten avukat Çimen şunları söyledi:

* Müvekkilim Gülistan Doku ilk yapılan soruşturma da her ne kadar direk tutuklama yapılmasına yönelik talebimiz ret edilmişse de başsavcılıkça gelen belgeler doğrultusunda ve Ulusal kriminal Büronun Bilimsel Raporu ve HTS Telefon Trafiği doğrultusunda ifadesinin mevcutlu olarak şüphelinin yeniden ifadesinin mevcutlu olarak alınmasına yönelik talebimiz kabul edilmiştir.

* Dosyamız baş şüphelisi polis zoruyla hazır edilecek olup sorgusu sonrasında tutuklamaya sevk edilip edilemeyeceği anlaşılacaktır. Toplumda infial oluşturan ve insanların hukuka olan güveninin zedelendiği bu dosyada kanaatim kamuoyu vicdanını rahatlatacak bir karar çıkacaktır.

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aile Avukat Haber Polis Sözcü Tunceli
Son güncelleme: 16:53 29.07.2020
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