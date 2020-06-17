Haftanin nerede? Haftanin hangi ülkeye bağlı Türkiye’ye ne kadar uzak?

Kuzey Irak’taki terör yuvalarını havadan imha etmek için Pençe-Kartal Operasyonu’nu düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri Haftanin bölgesine girdi.

HAFTANİN NEREDE?

Irak’ın kuzey kesiminde yer alan Haftanin, Kandil Dağlarını uzantısı olarak bilinen bir bölgedir ve Şırnak ilimize yakın bir konumda bulunmaktadır. Haftanin aynı zamanda Terör örgütü PKK’nın kamplarından biri olarak da bilinen Haftanin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Duhok şehrinin sınırları içerisindedir.

TWITTER’DAN AÇIKLAMA

Bakanlığın twitter hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi: Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen komandolarımız, hava hücum harekatıyla bölgeye intikal etmişlerdir.