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Halk TV programcısının zor anı: Annesinin ölüm haberini böyle duyurdu

Halk TV’de 'Günün Raporu2 programını sunan Fatih Ertürk, canlı yayın sırasında annesinin vefat ettiği haberini aldı. Ertürk, konuklara teşekkür ederek yayının ilerleyen kısmında yer alamayacağını belirtti. O anlarda gözyaşlarına zor hakim olduğu görüldü.

Güncellenme: 18:01, 23/11/2020
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Halk TV sunucusu Fatih Ertürk, canlı yayında annesinin vefat ettiğini duyurdu. Stüdyoda duygu dolu anlar yaşandı.

“ANNEMİ KAYBETTİM…”

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ve gazeteci-yazar Necdet Saraç'ın konuk olduğu programı yöneten Ertürk, yayın sırasında annesinin hayatını kaybettiği haberini aldı.

Duygu dolu anlar yaşan Ertürk, “Aslında tabi ayın devam edecek ama ben öbür kısmında yokum çünkü annemi kaybettim. İyi akşamlar” diyerek yayını sonlandırdı. Ertürk'ün gözyaşlarına zor hakim olduğu görüldü.

YAYINA BAŞKA BİR SUNUCU İLE DEVAM EDİLDİ

Ertürk'ün ardından yayını devralan sunucu ise, “Normalde bu dilim sayın Fatih Ertürk'ün yayın saati ancak üzücü bir haber aldı kendisi, annesini kaybetti. O yüzden yayını ben devraldım kendisinden” dedi.

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