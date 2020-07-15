İBB önünde 15 Temmuz anması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki başkanlık binasında bulunan 15 Temmuz Şehitler Panosu önünde tören gerçekleştirildi.

Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, AKP'li Meclis Üyesi ve İBB Meclisi 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı, meclis üyeleri ve daire başkanları katıldı.

Tören, darbe girişimi sırasında şehit olanların anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başladı. Törende konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbulumuz ve Türkiye Cumhuriyetimizin bir daha hiç yaşamak istemediği bir anı ve bir noktayı hep beraber hissediyoruz. Bu hissiyatımızı derinleştirmek, böylesi bir tehdidi, ihaneti; toplumun, devletin, milletin bir daha hiç yaşamaması adına alınması gereken tedbirleri daha iyi daha sıkı bir şekilde devreye alınması noktasında taze tutmak hepimizin boynunun borcudur” dedi.

“15 TEMMUZ SONUÇ GÜNÜDÜR”

“15 Temmuz bir sonuçtur” diyen İmamoğlu, “15 Temmuz'da yaşananlar bir sonuç günüdür. Ne yazık ki ihmal edildiğinde devletin gücü, milletin hakimiyeti, kayıtsız şartsız milletin olduğu anlayışının arkasına başka bir güç devreye sokulduğunda, toplumun ne denli kötücül, vahşi ve insanlığı, toplumu, milleti bütün devletin ilkelerini yok edecek, bertaraf edecek noktaya geldiğinin en yakın, en derin tespitidir 15 Temmuz günü yaşananlar” diye konuştu.

“EN KIYMETLİ EMANETLERİMİZ”

Bir daha böyle bir günün yaşanmaması temennisinde bulunan İmamoğlu “15 Temmuz şehitlerimizin, gazilerimizin aileleri, çocukları, evlatları her zaman kurumsal olarak da bizim en kıymetli emanetlerimizdendir” dedi.

“DERS ÇIKARILMALI”

15 Temmuz'dan tüm kurumların ve siyasilerin ders çıkarması gerektiğini vurgulayan İmamoğlu şunları söyledi:

* 15 Temmuz'a vesile olan hangi unsur var ise bundan sonra da devletimizin yol haritasından bunları söküp atmamız gerekir. Bu noktada her kuruma görev düşmektedir.

* Her siyasi kuruma da görev düşmektedir. Sorumluluk alıp önümüze bakarsak bir kez daha böylesi utanılacak günler, devlete millete ihaneti ve o ihanetin sonucu olarak da ne yazık ki milletin pırıl pırıl evlatlarını şehit olduğu, gazi olduğu günleri bir kez daha yaşamamış oluruz.

* Ben bu ders çıkarımıyla; hayatımızda her zaman hatırlanması her zaman ders çıkarılması ve ona göre geleceğe bakabilme noktasında prensipler oluşturulması noktasında en önemli günlerden birisidir 15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti tarihinde.

* Bu manada bugün burada hem tam bu noktalarda hayatını kaybeden büyükşehir belediyemizin içinde kadrosunda olan her vatandaşımızı rahmetle minnetle anıyorum, ruhları şad olsun.

* Tabi aynı zamanda sadece burada değil Türkiye'nin farklı noktalarında o ihanet gecesi terör örgütü ele başı ve onun güdümünde olan insanların ortaya koydukları bu eylemle hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi de rahmetle minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun.

Törenin ardından Kuran-ı Kerim okundu ve şehitler panosuna karanfil bırakıldı.