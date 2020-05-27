İBB’de karşı çıktı, ilçesinde 10 milyonluk borçlanma yetkisi aldı

İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun başkanlığını yaptığı Esenler Belediyesi'nin meclisi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nin büyük konferans salonunda salgın nedeniyle olağanüstü toplandı.

Meclis gündemine; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün iptal-ihdas hakkındaki teklifi, Özel Kalem Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği'nde yapılacak değişiklik, Esenler Menderes Mahallesi'nde “emniyet tesis alanı” için imar planı değişikliği, satış ve borçlanma yetki talebine ilişkin 5 madde görüşüldü.

Meclis oturumunda corona virüs salgını nedeniyle vatandaşlara sunulan tüm kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya 10 milyon liralık borçlanma yetkisi verildi. Üstelik karar oy birliği ile alındı.

“GEREKSİZ BULMUŞTU AMA…”

Göksu'nun yönettiği olağanüstü meclis oturumunu İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı da izleyici bölümünden takip etti.

Toplantıyı SÖZCÜ'ye değerlendiren Subaşı, “Göksu, İBB'nin olağanüstü meclis toplantısı yapmasını gereksiz diyerek tüm toplantılarımızda karşı çıktı ama kendi belediyesinde olağanüstü meclisi topladı. Nasıl bir olağanüstü meclis toplantısı olacağını izlemek istedim” dedi.

“ELEŞTİRDİĞİ HER ŞEYİ KENDİ MECLİSİNDE YAPTI”

Subaşı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun borçlanma yetkisine karşı çıkarak tırpanlayan AKP grubunun başkanvekili Göksu'nun kendi belediye meclisinde borçlanma yetkisi aldığını anlattı.

İBB Meclisi'nde ‘fırsatçılık yapıyorsunuz gündeme corona ile ilgisi olmayan maddeler eklediniz’ eleştirisi yönelten Göksu'nun kendi meclisinde salgın ile ilgisi olmayan imar planı değişikliği, yönetmelik değişikliği gibi konuları getirdiğini aktardı.

Subaşı “Bir imar dosyası yasaya aykırı şekilde İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na sevk edilmeden meclisten geçirildi. İBB'de söylediği, iddia ettiği hiçbir şeyi kendi meclisinde yapmadı. İBB Meclisi'nde eleştirdiği her şeyi kendi meclisinde hayata geçirdi” diye konuştu.

“İSTANBUL BATAKLIĞA SÜRÜKLENİYOR” DEMİŞTİ

İBB Meclisi 11 Mayıs'ta Yenikapı'da salgın nedeniyle olağanüstü toplanmıştı. İBB Başkanlığı'nın salgın ile mücadele çalışmaları kapsamında bütçede meydana gelen dengesizliği gidermek için meclisten talep ettiği yaklaşık 4.3 milyar TL'lik borçlanma yetkisi tırpanlanmıştı.

Çoğunluğu elinde bulunduran AKP oylarıyla İBB'ye 648 milyon TL'lik borçlanma yetkisi verilmişti. Oylama sırasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Tevfik Göksu arasında tartışma yaşanmıştı.

İmamoğlu, “Salgının İBB bütçesine etkisi 6.5 milyar TL civarında. Kimseden sadaka istemiyoruz. Bu borçlanma bütçede zaten öngörüldü. Tarihi bir karar alıyorsunuz. Gönül isterdi ki bugün alınan kararlar siyasi bir karar olmasın. Ama bunun adı siyasi karardır” demişti.

AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da İstanbul'un bataklığa sürüklendiğini savunarak “Kamu açıklarını ortadan kaldırmak için tek kaynak borç olmamalı. 648 milyonluk borçlanma yetkisi ile İBB bu süreci yönetebilir” ifadelerini kullanmıştı.