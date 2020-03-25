İBB’den salgına karşı psikolojik destek hattı

Corona salgını ile mücadele kapsamında “Evde Kal” çağrısının ardından sosyal izolasyon yaşayan İstanbulluların kaygı düzeylerini dengelemek, bilgi kirliliği kaynaklı endişelerini gidermek ve psikolojilerini güçlü tutmalarını sağlamak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından “Psikolojik Danışmanlık Hattı” hizmete alındı.

Destek hattını, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından “Evde olduğumuz bugünlerde psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunuzda uzmanlarımız sizler için telefonun başında” paylaşımı ile duyurdu.

SOSYAL İZOLASYON DESTEĞİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi “Psikolojik Danışmanlık Hattı” haftanın 7 günü 08.00 ile 24.00 saatleri arasında 0 (212) 449 49 00 numarası üzerinden İstanbullulara hizmet verecek. Hattı arayan yurttaşlar salgın sonucu oluşan sendromlar, sosyal izolasyon ve stres kaynaklı sorunlarla ilgili destek alabilecekler.

VELİLER DE FAYDALANABİLECEK

Uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle Psikolojik Danışmanlık Hattı'nı arayan velilere, alanında uzman psikologlar tarafından; aile içi iletişim, ev içinde eğitici faaliyetler ve aile içi sosyal aktiviteler gibi destekleyici programlar da sunulacak.

Öte yandan İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, İstanbul’un her daim kalabalık olan meydan ve caddelerinin artık boş olduğuna dikkat çekti.