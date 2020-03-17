İBB’nin salgın önlemleri toplantısına AKP’li başkanlar katılmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 Mart programında saat 14.00'da 39 ilçe belediye başkanı ile salgın önlemlerine ilişkin alacağı yapacağı görüşme yer alıyordu.

İmamoğlu sabah saatlerinde sosyal medya hesaplarından İstanbullulara seslendiği canlı yayında da görüşmeyi duyurmuştu. İmamoğlu “Pazarlarla ilgili alınacak tedbirleri de bugün, 39 ilçe belediye başkanıyla eşgüdümlü olarak konuşacağız” demişti. Ancak 14.00 sıralarında İBB Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya AKP'li belediye başkanları katılmadı. Toplantıya sadece 14 CHP'li belediye başkanı katıldı.

“BUGÜN BİR ARAYA GELEMİYORSAK NE ZAMAN GELECEĞİZ?”

AKP'li belediyelerin toplantıya katılmamasına sosyal medyadan tepki gösteren İBB CHP Meclis Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Grup Sözcüsü Tarık Balyalı “Bugün İBB Başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu'nun Corona virüs ile ilgili yaptığı toplantıya, davetli olmasına rağmen hiçbir AKP'li ilçe belediye başkanı katılmamış. Bu kadar önemli bir konuda bile bir araya gelemiyorsak ne zaman geleceğiz?” dedi.

“AŞIYI BİLE BULSA…”

İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da tepkisini sosyal medyadan paylaşarak “Bugün Corona virus önlemleri koordinasyon toplantısına katılmayan AKP kafası; aşıyı Ekrem İmamoğlu bulsa bile kullanmayacak kadar nefret dolu kafadır. Biz bugünlerde birlik olmayacağız da ne zaman olacağız? Yarın sokağa çıkma yasağı gelse koordinasyonu nasıl sağlayacağız?” diye sordu.