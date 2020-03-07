İmamoğlu, corona virüsü için alınan önlemleri açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, corona ve her türlü virüse karşı önlem amaçlı hizmet verecek mobil hijyen filosunu Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde tanıttı.

İmamoğlu, yoğun nüfusun olduğu kültür merkezleri, ana hizmet binaları, İSMEK eğitim birimleri, Halkla İlişkiler Müdürlüğü iletişim noktaları, engelli merkezleri, ibadethaneler, kütüphaneler, Darülaceze Müdürlüğü binaları gibi toplam 700 bin metrekareyi bulan kapalı alanlarda temizlik ve hijyen uygulamalarına başladıklarını duyurdu.

Özel olarak hazırlanan 18 araç ile 36 dezenfeksiyon personelinin 7/24 sahada dezenfeksiyon işlemi yapacağını anlatan İmamoğlu “Araç ve şoför temini noktasında İBB Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz, dezenfeksiyon hizmetlerini yerine getirecek ekip ise Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğümüz personelinden oluşmaktadır. Ekiplerimiz dezenfekte yapılacak alanlarda mesai içi, mesai sonu ya da hafta sonu vardiya usulüyle çalışıyor olacak” dedi.

“NE DUVAR NE SINIR DİNLİYOR”

Corona virüsünün herkesin dikkate alması gereken önemli ve tehlikeli bir salgın olduğuna dikkat çeken İmamoğlu “Dünya çapındaki yayılma hızı ve etkisi bugüne kadar görülen salgınlarla kıyaslandığı zaman endişe verici. Bu virüs ne sınır dinliyor, ne de duvar” diye konuştu.

KİŞİSEL HİJYENE DİKKAT

İmamoğlu vatandaşların bireysel olarak alacağı önlemlerin önemine işaret ederek şu önerilerde bulundu:

*Başta kişisel temizlik ve kişisel tedbir geliyor. Sık sık ellerimizi sabunla ve bol suyla yıkamalıyız. Yanımızda kolonya veya dezenfektan taşımalı ve kullanmalıyız. Daha az tokalaşmalı ve daha az öpüşmeliyiz. Hatta hiç öpüşmemeliyiz.

*Herhangi bir ateşli hastalıkla karşılaştığımızda, yorgunluk ve halsizlik durumlarında mümkün olduğunca dinlenmeliyiz. Bu salgın karşısında özellikle belli bir yaşın üzerindeki vatandaşlarımız en riskli ve savunmasız durumda olan grubu oluşturuyor. Büyüklerimizin kişisel temizlik ve korunma tedbirlerine uymaları ve kendilerine dikkat etmeleri oldukça önemli.”

“TEHDİT EDİCİ BİR BİLGİ ULAŞMADI”

İmamoğlu, İBB olarak başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere devletin ilgili birimleriyle koordinasyon içinde tedbirler geliştirerek, koruma önlemlerini yaygınlaştırarak ve genişleterek bu salgına karşı mücadeleyi ciddiyetle sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

“Bize bir şey olmaz diyerek değil, biz bu mücadeleyi kazanacağız diyerek çalışıyoruz” ifadesini kullanan İmamoğlu “Ancak her ilgili her bir kamu görevlisi bu ciddiyetle yaklaşırsa, her bir vatandaşımızı kendi önlemini alır ve ciddiyetle uygularsa, ülkemiz ve aziz İstanbulumuz bu mücadeleden zarar görmeden çıkar. Hem dünyada hem İstanbul'da bu konuda umuyorum ki can kaybı büyümez, olmaz. Tabi ülkemizde şu an tehdit edici bir bilgi bize henüz ulaşmadı. Diliyorum ki hiç ulaşmasın. Hepimiz bu anlamda tedbirli olmayı elden bırakmayalım. Allah hem İstanbulumuzu hem Türkiyemizi hem de bütün insanlığı korusun” diye konuştu.

İBB'NİN TOPLU TAŞIMA ÖNLEMLERİ

Corona virüs vakaları ortaya çıkmaya başladığı andan itibaren İBB Sağlık Daire Başkanlığı'nın çalışmalara başladığını anlatan İmamoğlu toplu taşıma araçlarında alınan önlemleri şöyle sıraladı:

*Sağlık Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü'nün uygulamaları ve yayınları doğrultusunda koruyucu ve önleyici sağlık önlemlerini İstanbullulara anlatmak için açık hava reklam alanları, üst geçitler, elektrik direkleri ile metro ve deniz hatlarındaki ekranlarımızda bilgilendirme çalışması yürütüyoruz.

*Metrolarda 100 kişi ile temizlik ve hijyen çalışmalarını 3 düzeyde gerçekleştiriyoruz. Öncelikle kaba temizlik yapıyoruz. Her gün koltuklar ve taban temizliğini deterjanla yapıyoruz. Ardından detaylı temizlik işlemleri gerçekleştiriyoruz. Ve nihayetinde ayda bir kez havalandırma filtreleri ve boruları dahil deterjanla tüm aksamları temizliyoruz.

*İETT Otobüslerinde ise 420 personeli temizlik ve hijyen ile olarak görevlendirdik. Otobüslerimizin iç ve dışı deterjan uygulanarak günlük olarak temizleniyor.

*Metrobüs istasyonları da benzer şekilde daha sık aralıklarla yıkayıp temizlenmeye başladık. Ortalama 3 ayda bir kez detaylı bakım temizliği çalışması yapılmaktadır. Bu çalışma özenli bir biçimde tüm yüzeylerin deterjanla temizlenmesi ve dezenfeksiyon işlemlerini kapsamaktadır.

*Toplu ulaşım hizmetlerinde merkezi peronlarda Otobüs AŞ. iştirakimiz üzerinden mobil dezenfeksiyon ekipleri oluşturduk. 44 metrobüs istasyonunda toplamda 65 adet, Taksim-Tünel tarihi tramvay hattında 2 istasyonda 4 adet el dezenfeksiyon üniteleri yerleştirdik.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı Corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.