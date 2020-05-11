İmamoğlu’nun 4.2 milyarlık borç talebi 648 milyon liraya düşürüldü!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, corona virüs salgını ile mücadele çalışmaları nedeniyle bütçede meydana gelen dengesizliği gidermek amacıyla borçlanma, sosyal yardımları artırma kararları almak üzere olağanüstü toplandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık ettiği meclis oturumu, sosyal mesafe kurallarına göre her meclis üyesinin tek tek oturduğu ve tüm sağlık tedbirlerini alındığı Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İBB Başkanlığı'nın salgın ile mücadele edebilmesi için gelirlerinin; acil ve bir an önce tamamlanması gereken yatırımların finansmanını karşılayamadığından ilave kaynaklara ihtiyaç duyduğu belirtilerek 2020 yılı bütçesinde belirlenen borçlanma yetkisini kullanabilmek için meclisten 2 teklif ile yetki istendi.

Köprü, kavşak inşaatları, atık yakma ve enerji tesisleri, termal bertaraf tesisi ile kentsel dönüşüm projeleri ve yeni yatırımlar için 2 milyar 225 milyon TL iç borçlanma teklif edildi.

Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran AKP grubunun önerisi ile bu rakam 400 milyon TL'ye düşürüldü. Salgınla mücadele çalışmaları kapsamında da 2 milyar 50 milyonluk borçlanma talebi yine AKP grubu tarafından 248 milyon liraya indirildi. İBB Başkanlığı'nın toplam 4.2 milyar liralık borçlanma talebi, AKP tarafından 648 milyon TL'ye indirildi.

AKP HEPSİNE İTİRAZ ETTİ

Salgın önlemleri nedeniyle gelirleri düşen İETT'nin 230 milyon tutarındaki borç ihtiyacı da AKP grubunun teklif ile 100 milyon liraya düştü. İSKİ'nin 765 milyonluk borçlanma teklifi de AKP grubu tarafından “yüklenici firmalara ödeme yapılması” şartı ile 250 milyon TL'ye düşürdü. İBB'ye bağlı şirketler için istenen borçlanma miktarı da düşürülerek kabul edildi.

“SİYASİ KARARLAR ALDINIZ”

İBB'nin ihtiyaç duyduğu borçlanma yetkisinin tırpanlanması tartışmaya da neden oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP grubunu olağanüstü koşullara rağmen siyasi kararlar aldığı için eleştirerek “2020 yılında 4.3 milyar liralık bütçe açığı tahmin edildi ve bu borçlanma kalemi oybirliği ile geçti. Her şey normal gitseydi İBB'nin 4.3 milyar borca ihtiyacı vardı. Biz de bu yetkiyi kullanma arzusunda olduk. Salgının İBB bütçesine etkisi 6.5 milyar TL civarında. Kimseden sadaka istemiyoruz” dedi.

“BORÇLA YÖNETTİNİZ, BEDELİNİ ÖDÜYORUZ”

“Kapıda bizi çantası ile bekleyen bir finans kuruluşu yok” diyen İmamoğlu, “Sadece bugünkü finansmanı yürütmüyoruz, geçmişteki borçları da ödüyoruz. Tarihi bir karar alıyorsunuz. Gönül isterdi ki bugün alınan kararlar siyasi bir karar olmasın. Ama bunun adı siyasi karardır. Geçmişte süreci borçla yönetmenin bedelini bu yıl ödüyoruz. Ama merak etmeyin biz İBB'yi kurtaracağız” diye konuştu.

AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da İstanbul'un bataklığa sürüklendiğini savunarak “Kamu açıklarını ortadan kaldırmak için tek kaynak borç olmamalı. 648 milyonluk borçlanma yetkisi ile İBB bu süreci yönetebilir” dedi.

“NORMAL BİR MECLİS GİBİ DAVRANIYORSUNUZ”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, şu ifadeleri kullandı:

* Bu meclis bugün neden olağanüstü toplandı? Çünkü olağanüstü bir ortam var. Dünyada her şey yeniden yazılıyor. Normal bir meclis gündemi gibi bakıyorsunuz. AKP'nin bu olağanüstü salgına uygun davranmasını beklerdik.

* Herkes ihtiyaç sahiplerine yardım ederken AKP yardımları engellemeye çalışıyor. Doları 7 TL'ye çıkaran anlayış İBB'yi batıran anlayış. Biz bunu aşarız.

* 2021'de bütün bu sıkıntıyı aşarız ama AKP bugün aldığı kararla halkın karşısına çıkamaz. Her İstanbulluya burada olanları anlatırız cevabını siz verirsiniz.

METRO KARARLARI

Olağanüstü meclis oturumunda Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı için 73 milyon 304 bin 745 euro dış borçlanmaya gidilmesi de oybirliği ile kabul edildi. Başakşehir-Kayaşehir Metro hattı inşaatı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi.

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