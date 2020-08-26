İpek Er’in acılı babası milyonlar adına soruyor: Daha ne kadar delil lazım?

Batman’ın Beşiri ilçesinde, 18 yaşındaki İpek Er’in kendisine tecavüz ettiğini öne sürerek intiharına neden olan Uzman Çavuş Musa Orhan, dün gece sessiz sedasız tahliye edildi. Türkiye'yi ayağa kaldıran tahliye, aileyi derinden üzdü.

YARGIYI KİM İKNA ETTİ

SÖZCÜ'nün telefonla ulaştığı baba Fuat Er, tahliye kararına tepki gösterdi. Ne yapacağını bilmediğini belirten Er şöyle konuştu:

* Delil yetersizliğinden serbest kaldığını söylüyorlar. Daha ne kadar delil lazım bilmiyorum. Taciz, tecavüz delil olarak yetmiyor mu? Bırakılan mektup, intihar delil olarak yetmiyor mu? Daha ne kadar delil lazım?

* Milyonlarca insan tepki gösterdi, feryat etti. Bunlar yetmiyor mu? Çok üzgünüm, çok şaşkınım. Kafamda bir sürü soru işareti var. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bu tahliyenin arkasında hangi güç var.

* Yargıyı kim ikna etti. Katilin arkasının, bu olaya tepki gösteren milyonlarca insandan daha güçlü olduğunu düşünüyorum.

ACIMIZI PAYLAŞMADILAR

Olayın ardından İçişleri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlarının, birçok siyasi parti temsilcisinin, vali ve kaymakamın kendisini aradığını, ziyaret ettiğini ve acısını paylaştığını anlatan acılı baba şöyle devam etti:

* Ancak ne sanığın ailesinden ne de MHP'den bize bir telefon gelmedi. Sanığın ailesi de anne baba. Arayıp, ‘Biz de üzgünüz. Oğlumuz böyle bir şey yapmış, biz de kınıyoruz, acınızı paylaşıyoruz' diyebilirdi.

* Ancak aramadılar. O kadar bakan ve siyasi parti aradı ancak MHP'den de ses çıkmadı. Beni düşman gördüler. Artık ne diyeceğimi bilmiyorum.

İTİRAZA MAHKEMEDEN RET

Öte yandan Siirt 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın, intihar eden İpek Er’e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan’ın tahliye kararına itirazını reddetti. Orhan’la ilgili #MusaOrhanTutuklansın hashtag’ini paylaşan on binlerce Twitter kullanıcısı cinsel saldırı şüphelisi uzman çavuşun yeniden tutuklanmasını talep etti.

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