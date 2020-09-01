İstanbul’da atlı zabıta dönemi başlıyor!

İBB bünyesinde ilk kez kurulan Atlı Zabıta Birimi personeli, Zabıta teşkilatının 194. Kuruluş Yıldönümü Haftası etkinlikleri kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tanıştı.

Florya'daki başkanlık konutu önünde gerçekleştirilen etkinlikte bir atı şekerle besleyen İmamoğlu, şunları söyledi:

* Zabıta bizim için çok değerli. Her zaman söylerim; belediyemizin üniforması. İnsanlar, belediyeyi zabıtayla tanıyor.

* Onun için simgesel bir göreviniz var. Her hareketi belediyeyi bağlayan bir süreç. Bu bakımdan, önemli bir kurumumuzun, önemli bir birimi.

* Türkiye'miz adına da inşallah yüzyıllar boyu hem yerel yönetime hem yerel demokrasiye en üstün hizmetleri yapacağınızdan kuşkum yok.

YAZICI: ATLARIMIZ ADALAR'DAN

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı da “Atlarımız Adalar'dan. Külkedisi Masalı bu; faytondaki halinden şu haline evrilmesi kolay olmadı. Herkesin emeği var” diye konuştu.

Yazıcı, İmamoğlu'nun “Biraz simgesel bir durumdayız yani. İlk defa atlı zabıtamız var. Belki tarihinin ilk zamanlarında olabilir de” sözlerine “Biz, ilk olduğunu düşünüyoruz. Resmi olarak Atlı Zabıta'nın kurucu belediye başkanı olarak bir belge hazırladık” şeklinde karşılık verdi.

İMAMOĞLU: ATLARIMIZIN ŞEKİLLENMESİ GÜZEL

İmamoğlu, Yazıcı ve Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy ile bir grup zabıta memurunu makam odasında ağırladı.

Dünyanın farklı yerlerinde turizm zabıtası olarak atlı birliklerin görev yaptığı şehirler olduğunu aktaran İmamoğlu, şunları söyledi:

* Güvenlik kuvvetleri olarak da yapıyorlar. Bizim de böyle bir birimimiz olmasını konuştuk.

* İnşallah kazasız, sıkıntısız, sevimli bir hizmete dönüşür, sayısı artar. İstanbul'a da böyle bir simge yakışır.

* Murat Bey güzel tarifledi; ‘Kül Kedisi hikayesi' gibi. Yokluktan, birden şehrin varlığına ortak olmak gibi atlarımızın şekillenmesi güzel.

İmamoğlu, Atlı Zabıta Birimi'nin kurucu belediye başkanı olduğuna dair belgeyi imzaladı.