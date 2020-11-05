İstanbul’da kritik corona virüsü toplantısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, corona virüsü tedbirleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 39 ilçe belediye başkanının katıldığı bir video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda salgına karşı alınacak tedbirler ve denetimler ele alındı.

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve 39 ilçe belediye başkanımız ile çok verimli bir toplantı yaptık. Belediyelerimizin desteği ve denetimleri önemli. Yeme/içme yerlerinde ve semt pazarlarında mesafe kuralına harfiyen uyulması için hep birlikte sahada olacağız” notuyla birlikte toplantıya ilişkin kısa bir video paylaştı. (İHA)

İlginizi Çekebilir İçişleri Bakanlığı'ndan yeni corona virüsü genelgesi! Farklı bir uygulamaya geçiliyor